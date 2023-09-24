فيصل بن فرحان في الأمم المتحدة: "أمن الشرق الأوسط يتطلب حلًا عادلًا للقضية الفلسطينية"

"أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية (...) بما يكفل إقامة الشعب الفلسطيني دولته المستقلة"

في تصريح له قال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك السبت إن "أمن منطقة الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية (...) بما يكفل إقامة الشعب الفلسطيني دولته المستقلة".

وأضاف الوزير خلال الكلمة التي بثتها قناة الإخبارية السعودية الرسمية إن "المملكة تجدد رفضها لجميع الإجراءات الأحادية التي تعد انتهاكا للقانون الدولي وتسهم في عرقلة مسار الحلول".

يشار إلى أن السعودية تخوض محادثات متقدمة مع إسرائيل بوساطة أميركية لتوقيع اتفاق تطبيع ينهي صراعا تاريخيا تجاوز المائة عام بإطار شروط تعزز اقتصاد المملكة وأمنها و"تضمن حياة أسهل للفلسطينيين" وفق ما صرح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في حديث متلفز مع فوكس نيوز مؤخرًا.

كما توقف الوزير عند الشأن السوداني المشتعل بحرب الجنرالات مستعرضا جهود بلاده لدعم الخرطوم منذ الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع مبديا قلق المملكة من التصعيد، على ما جاء في الأناضول.

Amer HILABI / AFP يساعد بحارة البحرية السعودية الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من السودان عند وصولهم إلى قاعدة الملك فيصل البحرية في جدة في 26 أبريل 2023.

واشتملت كلمة بن فرحان وقفة عند الأزمة الروسية الأوكرانية التي اشتعلت في 24 فبراير/ شباط 2022 ودعا إلى إنهائها والحد من انعكاساتها السلبية".

أما في الشأن اللبناني فقد دعا الوزير السعودي الأطراف اللبنانية إلى "إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة" على خلفية تدهور الأوضاع في هذا البلد الذي يعيش شغورا رئاسيا وسط تنافر الأضداد فقد فشل البرلمان في انتخاب رئيس على مدى 12 جلسة كان آخرها في حزيران/ يونيو، فضلا عن انهيار الاقتصاد اللبناني والمنظومة البنكية فيه.

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واختتم وزير الخارجية السعودي كلمته بالتشديد على "ضرورة عدم التساهل ونبذ ورفض جميع أشكال المساس بالمقدسات وترويج أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا تحت أية حجة كانت" على خلفية "تكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم".