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الرئيس التركي ونظيره الأذربيجاني يضعان حجر أساس خط أنابيب "إغدير- نخجوان"

i24NEWS

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صورة أتاحتها الرئاسة الأذربيجانية في 25 سبتمبر 2023، تظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار) خلال حفل التوقيع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في جيب ناخيتشيفان، وهي منطقة تقع بين أرمينيا وإيران على الحدود مع تركيا.
NAKHICHIVAN, AZERBAIJANصورة أتاحتها الرئاسة الأذربيجانية في 25 سبتمبر 2023، تظهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (يسار) خلال حفل التوقيع مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، في جيب ناخيتشيفان، وهي منطقة تقع بين أرمينيا وإيران على الحدود مع تركيا.

وشارك الرئيسان عبر اتصال مرئي في مراسم وضع حجر أساس خط أنابيب إغدير (تركيا)- نخجوان (أذربيجان).

وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأذربيجاني إلهام علييف، الاثنين، حجر أساس خط أنابيب "إغدير- نخجوان" لنقل الغاز الطبيعي.

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وشارك الرئيسان عبر اتصال مرئي في مراسم وضع حجر أساس خط أنابيب إغدير (تركيا)- نخجوان (أذربيجان).

ومن جانب آخر، قال أردوغان، في مؤتمر صحافي عقده مع نظيره الأذربيجاني، إلهام علييف، إن انتصار أذربيجان في العملية العسكرية التي شنتها الأسبوع الماضي في إقليم ناغورنو كاراباخ يفتح فرصاً للتطبيع في المنطقة.

ورأى أردوغان في المؤتمر الصحافي أن العملية العسكرية الأذربيجانية "مدعاة للفخر" لأنها أنجزت "في وقت قصير مع إبداء أقصى درجات الحرص بشأن حقوق المدنيين".

 وأضاف: "أهنئ من كل قلبي الجيش الأذربيجاني المنتصر على نجاحه التاريخي وموقفه الإنساني تجاه المدنيين".

وقال أردوغان إنه "مع النصر الأخير فُتحت نوافذ فرص جديدة من أجل تطبيع شامل في المنطقة"، داعياً أرمينيا إلى مصافحة يد السلام الممدودة إليها واتخاذ خطوات صادقة لإحلال السلام في المنطقة.

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