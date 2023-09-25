وزير الخارجية الإسرائيلي يؤكد الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية

وللقبول في البرنامج، تطلب واشنطن من الدول معاملة جميع المسافرين الأمريكيين على قدم المساواة، بغض النظر عن جوازات السفر الأخرى التي قد يحملونها.

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعلن في وقت لاحق من هذا الأسبوع أن الإسرائيليين لم يعودوا بحاجة إلى تأشيرة ورقية لدخول البلاد. وبدلا من ذلك، سيتمكن الإسرائيليون من السفر إلى أمريكا بتصريح إلكتروني مخفض.

وللقبول في البرنامج، تطلب واشنطن من الدول معاملة جميع المسافرين الأمريكيين على قدم المساواة، بغض النظر عن جوازات السفر الأخرى التي قد يحملونها. وفي حالة إسرائيل، فإن ذلك يعني حرية المرور للأمريكيين الفلسطينيين في مطاراتها وعند السفر إلى غزة والضفة الغربية والخروج منهما.

وقال وزير الخارجية إيلي كوهين: "هذه أخبار رائعة لجميع المواطنين الإسرائيليين". وأضاف: "في غضون أسابيع قليلة، سيتمكن الإسرائيليون من السفر إلى الولايات المتحدة دون الحاجة إلى انتظار طويل للحصول على تأشيرة من السفارة الأمريكية".

وأضاف كوهين أن إدراج البرنامج في البرنامج المرغوب يمثل "إنجازا دبلوماسيا لإسرائيل". وتابع: "سيؤدي ذلك إلى تعزيز الاقتصاد بشكل عام وقطاع السياحة بشكل خاص، وخفض التكاليف والبيروقراطية".

وأضاف كوهين "أود أن أشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية وصديقي وزير الخارجية أنتوني بلينكن على دعمهم وقيادتهم في منح الإعفاءات من التأشيرة للإسرائيليين، وخاصة السفير الأمريكي المنتهية ولايته توم نايدز لقيادته المشروع هنا في إسرائيل.