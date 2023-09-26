السعودية توافق على إشراف أوسع للوكالة الدولية للطاقة النووية

تأتي الخطوة في غمرة المحادثات مع واشنطن لبدء عملية تخصيب اليورانيوم كجزء من اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل يضم السلطة الفلسطينية التي وافقت على التفاوض هذه المرة

رغبة منها في تذويب المعارضة الدولية بخصوص مشروعها النووي السلمي المثير للجدل، أعربت المملكة العربية السعودية الإثنين، عن موافقتها لرقابة أكبر بكثير على أنشطتها النووية، بحال تمت فوق أراضيها، وفق النشر في وول ستريت جورنال.

وقال وزير الطاقة السعودي في بيان عقب لقائه مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، إن “المملكة ملتزمة بسياستها الوطنية للطاقة النووية، التي تضمن أعلى معايير الشفافية والموثوقية”.

وبحسب الموقع فإن الخطوة تأتي في غمرة المحادثات مع واشنطن لبدء عملية تخصيب اليورانيوم كجزء من اتفاق تطبيع محتمل مع إسرائيل يضم السلطة الفلسطينية التي وافقت على التفاوض هذه المرة (بخلاف موقفها المتعنت إزاء الانضمام الى اتفاقيات ابراهيم، تحسبا للبقاء خارج المعادلة في حين تقوم أكبر دولة عربية وإسلامية بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل).

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد أكد الاثنين، أن بلاده تعمل على تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مختلف المجالات بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية بما في ذلك مشروع المملكة الوطني للطاقة النووية الذي يتضمن إنشاء أول محطة للطاقة النووية في البلاد.

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وقال الوزير السعودي خلال كلمته في اجتماع الجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا إن "السعودية تتطلع لتفعيل مركز تعاون إقليمي مع الوكالة لتطوير القدرات البشرية في مجالات التأهب والاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية والجوانب الرقابية الأخرى على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية".

كما أكد الأمير أهمية تضافر الجهود الدولية لتنفيذ أحكام معاهدة عدم الانتشار وأهمية مواجهة الانتشار النووي في الشرق الأوسط، وهو ما يستدعي التنفيذ الكامل للقرار رقم 1995 بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.