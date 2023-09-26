وجاءت زيارة حفتر لموسكو في الوقت الذي تواجه فيه مختلف الجهات الرسمية والشعبية في ليبيا تداعيات العاصمة "دانيال"، التي أدوت بحياة الآلاف من الأرواح

وصل اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر، إلى موسكو، اليوم الثلاثاء، بعد أيام من زيارة أجراها نائب وزير الدفاع الروسي، يونس بك يفكوروف، لبنغازي.

وجاءت زيارة حفتر لموسكو في الوقت الذي تواجه فيه مختلف الجهات الرسمية والشعبية في ليبيا تداعيات العاصمة "دانيال"، التي أدوت بحياة الآلاف من الأرواح في مناطق شرق ليبيا حيث تسيطر مليشياته.

وبحسب المكتب الإعلامي لقيادة مليشيات حفتر، فإن الزيارة جاءت "بناءً على الدعوة الواردة من دولة روسيا الاتحادية"، مشيراً إلى أن يفكوروف أجرى مراسم استقبال رسمي لحفتر في أثناء وصوله إلى موسكو.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن زيارة حفتر ستشهد "إجراء مباحثات مع المسؤولين الروس حول تطورات الأوضاع في ليبيا"، وكذلك بحث "العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز دعمها وتطويرها والقضايا ذات الاهتمام المُشترك".

وكان يفكوروف قد زار بنغازي، في 16 سبتمبر/أيلول، في إطار سعي موسكو لتقديم الدعم للمناطق المتضررة من سيول وفيضانات العاصفة "دانيال". وبعد إعلان موسكو عدة إجراءات حيال تمرد مجموعة فاغنر زار يفكوروف بنغازي في 22 أغسطس/آب لمدة أسبوع، زار خلالها عدة مقارّ عسكرية تابعة لحفتر في بنغازي والرجمة.

ويُعَدّ حفتر حليف روسيا في ليبيا، إذ تنامت العلاقات بين الطرفين منذ عام 2017، عندما رست حاملة الطائرات الروسية الأميرال كوزنتسوف قبالة شواطئ بنغازي، وظهر حفتر على متنها. لاحقاً، استقبلت موسكو حفتر مرتين، في نوفمبر/تشرين الثاني 2018 وفبراير/شباط 2020، والتقى وزير الدفاع سيرغي شويغو، ووزير الخارجية سيرغي لافروف.

وعلى الرغم من تأكيدها مراراً وقوفها على مسافة واحد من أطراف الصراع الليبي وإعلانها في مارس/آذار الماضي إعادة فتح سفارتها في طرابلس ورغبتها في دعم خيار الحوار بين الأطراف المتصارعة وصولاً إلى الانتخابات، قدمت موسكو دعماً عسكرياً مباشراً لحفتر منذ عدوانه على العاصمة طرابلس خلال عامي 2019 و2020.