وكان نتنياهو قد دعى لمواجهة إيران بـ"تهديد نووي ذي مصداقية"، خلال كلمته في الأمم المتحدة قبل أن يصحح مكتبه التعبير موضحا أنه خطأ في القراءة"

قدم السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة شكوى إلى مجلس الأمن الدولي حول "تهديد استخدام الأسلحة النووية ضد إيران من قبل رئيس وزراء إسرائيل"، كشفت القناة 12 الإسرائيلية يوم الأربعاء.

شددت الممثلية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في جنيف في رسالتها، على أنه يجب على العالم أن يدين التهديد النووي الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في الرسالة التي بعثها سفير إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، أن "استخدام الأسلحة النووية أو التهديد باستخدامها يشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة كما أطلقه النظام الإسرائيلي". ويؤكد التهديد الخطير الذي يشكله على الأمن والسلم الدولي الوطني". وذكرت الرسالة أيضًا أن إسرائيل "قاومت بلا خجل" الدعوات الدولية المتعددة للانضمام إلى أطر ملزمة قانونًا بشأن هذا الموضوع - وهي تمنع إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، وهو الاقتراح الذي ظلت إيران تروج له منذ عام 1974

وفي إيران، وقعوا الرسالة برسالة تهديد: "وفقًا للقانون الدولي، سنرد بشكل حاسم على جميع التهديدات والأعمال غير القانونية الصادرة عن النظام الإسرائيلي". وأوضحوا كذلك: "لن نتردد في ممارسة هذه الحقوق لحماية أمننا ومصالحنا الوطنية - وشعبنا".

وكان نتنياهو قد دعا لمواجهة إيران بـ"تهديد نووي ذي مصداقية"، خلال كلمته في الأمم المتحدة قبل أن يصحح مكتبه التعبير موضحا أنه خطأ في القراءة، وأن المقصود "تهديد عسكري".

وقالت ممثلية إيران الدائمة لدى مكتب منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية في جنيف، عبر منصة "أكس"، لمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، إن على المجتمع الدولي إدانة التهديد النووي الذي أطلقه نتنياهو، معبترة تصريحاته بأنها تقوض السلام والأمن الدوليين.

وأشارت الممثلية إلى أن "إيران باعتبارها ضحية لأسلحة الدمار الشامل في التاريخ المعاصر، ملتزمة بهذا الأمر (ازالة الأسلحة النووية) وهي عازمة مع الدول الأخرى المحبة للسلام على السعي لتحقيق هدف عالم خال من الأسلحة النووية".