سجال حاد بين ممثلي المغرب والجزائر في الأمم المتحدة حول قضية النزاع على الصحراء

طلب السفير المغربي حق الرد على ما أدلى به نظيره الجزائري، قائلا: “لا يمكن للمرء أن يذرف دموع التماسيح ويهاجم في الوقت نفسه بلداً لا يزال يعيش مأساة”

دار سجال حاد في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بين السفيرين المغربي والجزائري حول الصحراء

وبعد أن ألقى السفير المغربي عمر هلال كلمة بلاده خلال المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، طلب السفير الجزائري عمار بن جامع حق الرد، متّهماً نظيره بـ”تحريف” كلام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الذي أكد في خطابه من على المنبر نفسه الأسبوع الماضي، دعم بلاده تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء.

وقال السفير الجزائري: “لكلِِّ معسكره. نحن الجزائريين اخترنا معسكر العدالة وإنهاء الاستعمار والحرية وتقرير المصير وحقوق الإنسان. هذا الالتزام ينطبق على قضية الشعب الصحراوي الذي ينتظر منذ ما يقرب من نصف قرن أن تحقّق له الأمم المتحدة العدالة”.

من جهته، طلب السفير المغربي حق الرد على ما أدلى به نظيره الجزائري، قائلا: “لا يمكن للمرء أن يذرف دموع التماسيح ويهاجم في الوقت نفسه بلداً لا يزال يعيش مأساة”، وأضاف: “أنتم تعبّرون عن تضامنكم ودعمكم، لكنّكم في نفس الوقت تدسّون سمّكم، وتهينون الموتى، وتهينون المغاربة”.

وشدّد السفير المغربي على أنّ “مبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب ووحدة أراضيه تظلّ السبيل الوحيد لطيّ صفحة هذا الصراع الإقليمي المفتعل”، وأكد هلال أن “المغرب موجود في صحرائه وسيبقى كذلك إلى انقضاء الدهر”.

وكان قد أكد السفير المغربي في الأمم المتحدة خلال كلمته اليوم أمام الجمعية العامة على تشبث المملكة المغربية بالحل السياسي لقضية الصحراء، وعن دعم المملكة لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثة ستافان ديمستورا وان الحل النهائي لن يكون الا سياسيا بمشاركة كافة الأطراف خاصة الجزائر والتي وصفها بأنها طرف أساسي