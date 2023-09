الولايات المتحدة تؤكد رسميًا انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة

أعلن مسؤولون أمريكيون، اليوم الأربعاء، أن انضمام إسرائيل الذي طال انتظاره إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية (VWP) أصبح رسميًا أخيرًا.

وأصدر وزير الأمن الداخلي الأمريكي أليخاندرو مايوركاس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، بيانًا رسميًا مشتركًا بعد أن أصدر وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين القرار قبل الأوان يوم الاثنين.

وأكدت السفارة الأمريكية في إسرائيل، برئاسة القائمة بالأعمال المؤقتة ستيفاني هاليت، القرار النهائي في مؤتمر صحفي، مضيفة أن السفر الفعلي بدون تأشيرة سيبدأ في وقت ما قبل 30 نوفمبر/تشرين الثاني. وشددت على أن ذلك لن يكون على الفور.

وقالت هاليت في مؤتمر صحفي: "سنعلن بصوت عالٍ وعلنيًا عن الموعد المحدد الذي سيتمكن فيه الإسرائيليون من استخدام ESTA قبل 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2023".