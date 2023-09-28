ألمانيا تبرم صفقة تاريخية مع إسرائيل لشراء الدرع الصاروخي Arrow-3

من المقرر أن يبحث غالانت مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس، التهديدات الأمنية والتحديات الإقليمية في الشرق الأوسط وأوروبا

صرح وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت خلال مؤتمر عقده في برلين، اليوم الخميس، بحضور نظيره الألماني على شرف توقيع أكبر صفقة أسلحة بتاريخ إسرائيل بـ "أننا مستعدون لتطوير التعاون العسكري مع شركائنا"، وأضاف أن "إيران لن تتمكن من تطوير صواريخها ونشرها عبر العالم، وأن إيران تهدد الأمن الإقليمي". وأضاف غالانت: "80 عامًا منذ الحرب العالمية الثانية، إسرائيل وألمانيا تتعاونان في بناء مستقبل أكثر أمانًا لكلا البلدين"، وفق النشر في يسرائيل هيوم.

وقال غالانت في حفل التوقيع: "السلام مع المملكة العربية السعودية أمر مرحب به بالنسبة لدولة إسرائيل، وفي الوقت نفسه سنبذل كل جهد للتحوط من المخاطر والتأكد من أننا نتصرف في الاتجاه الصحيح والمسؤول".

تجدر الإشارة إلى أن الصفقة التاريخية تقدر بقيمة 3.5 مليار دولار، مما يمثل أكبر صفقة أسلحة بتاريخ إسرائيل منذ إقامتها.

وأشار الوزير في كلمته إلى الحظر الصاروخي على إيران الذي من المتوقع أن ينتهي الشهر المقبل وقال محذرا: "الطائرات الإيرانية بدون طيار التي تقتل مواطنين أبرياء حول العالم ما هي إلا مقدمة لما سنراه إذا تم رفع الحظر الصاروخي على إيران". وستكون لإيران حرية العمل لنشر الصواريخ المتقدمة، هذا إلى جانب السباق للحصول على أسلحة نووية عسكرية. وفي مواجهة العدوان الإيراني، يجب على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات مهمة".

وحول خيار بيع "حيتس 3" لدول إضافية، قال: "لن يتم بيعها إلا لدول تستوفي معايير معينة حسب المصلحة الإسرائيلية. هناك إمكانية لدول إضافية".

من الارشيف منظومة الدفاع الصاروخية "السهم 3"

تباحث غالانت مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس، في التهديدات الأمنية والتحديات الإقليمية في الشرق الأوسط وأوروبا. ويشتمل برنامج الوزير على إقامة أمسية تقديرية للفرق المشتركة التي عملت على الترويج لصفقة البيع، عد عن زيارة النصب التذكاري "المنصة 17" حيث سيضع إكليلا من الزهور تخليدا لذكرى ضحايا المحرقة.

Ariel Hermoni/IMoD وقعت وزارتا الأمن في إسرائيل وألمانيا اليوم (23.09.28) اتفاقية تاريخية لتسليم نظام "Arrow-3" إلى ألمانيا - وهي اتفاقية تصل قيمتها إلى 3.5 مليار دولار - وهي الأكبر حتى الآن.

رافق وزير الأمن في جولته المدير العام لوزارة الدفاع اللواء (احتياطي) إيال زمير، ورئيس وزارة الأمن العميد (احتياط) داني غولد، ورئيس مديرية حوما في وزارة الأمن موشيه فاتال. كما انضم إلى حفل التوقيع رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة صناعة الطيران التي تقوم بتصنيع وتسويق نظام "حيتس 3".