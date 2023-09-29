اجتمع كبار الدبلوماسيين من الصين ومن إدارة بايدن في واشنطن

والتقى دبلوماسيان أمريكيان كبيران وممثلون عن الحكومة الصينية في واشنطن وأجريا "مشاورات مفتوحة ومتعمقة وبناءة"

والتقى دبلوماسيان أمريكيان كبيران وممثلون عن الحكومة الصينية في واشنطن وأجريا "مشاورات مفتوحة ومتعمقة وبناءة"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، في سلسلة من المحادثات تهدف إلى الحفاظ على انعكاس خط مفتوح للعلاقات والتواصل بين القوتين .لتقى مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون شرق آسيا والمحيطات، دانييل كريتنبرينك، مع نائبة وزير الخارجية الصيني آسيا سون ويدونغ.

وتعد هذه هي أحدث جولة في سلسلة من المحادثات في الآونة الأخيرة لـ"إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين البلدين. وقالت الخارجية الأمريكية في بيان، الخميس، إن دانييل كريتنبرينك، مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ التقى مع سون وي دونج، نائب وزير الخارجية الصيني لشؤون آسيا.

يأتي ذلك فيما تجري الولايات المتحدة والصين مباحثات رفيعة المستوى، تمهيداً لعقد قمة بين الرئيس الصيني، شي جين بينج، ونظيره الأميركي، جو بايدن، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك"، التي ستعقد بمدينة سان فرانسيسكو في نوفمبر المقبل، في خطوة من المتوقع أن تحسّن مستوى العلاقات المتوترة بين البلدين.