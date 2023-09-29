زعيم المعارضة الفرنسي ميلينشون سيزور المغرب وسط الأزمة بين باريس والرباط

تأتي زيارة زعيم المعارضة الفرنسي في وقت تمر فيه العلاقات بين باريس والرباط بأزمة معقدة امتدت الى المواجهة بين إعلام البلدين

يعتزم زعيم المعارضة الفرنسية جان لوك ميلينشون زيارة المغرب الأسبوع المقبل، وتسود حالة من الترقب الاوساط السياسية، والسؤال هنا هل سيستقبله العاهل المغربي الملك محمد السادس؟.

وتأتي زيارة زعيم المعارضة الفرنسي في وقت تمر فيه العلاقات بين باريس والرباط بأزمة معقدة امتدت الى المواجهة بين إعلام البلدين.ويقوم جان لوك ميلينشون بهذه الزيارة في سياق صعب تمر به العلاقات الرسمية الفرنسية المغربية وبدعوة من عدة أحزاب سياسية مغربية وأعضاء مجموعة الصداقة المغربية الفرنسية. التي يرأسها المستشار البرلماني الاستقلالي محمد زيدوح.

ولم يتم الإعلان من قبل الجهات الرسمية المغربية هل سيتم استقبال زعيم المعارضة النسية من قبل الملك محمد السادس أم لا.

ويذكر ان ملينشون ولد في المغرب وتربى في مدينة طنجة قبل الانتقال إلى فرنسا، ويتزعم حزب "فرنسا غير الخاضعة الذي يتألف من تحالفات يسارية وأنصار البيئة.

وسيصل جان لوك ميلينشون يوم 4 أكتوبر إلى مراكش، حيث سيزور المنازل والمواقع في المدينة القديمة. التي تضررت بسبب زلزال 8 سبتمبر. ومن المقرر أن يعقد السياسي اليساري خلال إقامته ندوات أيضا، خاصة بالدار البيضاء يوم 5 أكتوبر. يقدم خلالها كتابه الجديد، وهو مقال سياسي بعنوان “افعلوا الأفضل”.

وفي 7 أكتوبر ، سيسافر إلى طنجة، مسقط رأسه، ثم يتوقف في الرباط، وهي محطة سيخصصها لعقد اجتماعات مع قادة الأحزاب السياسية. ولا سيما حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال.

وتستمر الأزمة بين باريس والرباط، وتجمع مختلف المقالات التحليلية التي نشرتها الصحافة في فرنسا والمغرب وبرامج قنوات التلفزيون المتخصصة في الأخبار أن العلاقات لن تشهد انفراجا طالما استمر الرئيس ماكرون في الإليزيه. والراجح أن الملك محمد السادس لن يتصالح مع ماكرون بعدما أهانه منذ سنتين عندما انتقص منه كملك بسبب برنامج التجسس الإسرائيلي، بيغاسوس.