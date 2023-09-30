واشنطن تدعو صربيا الى سحب قواتها من الحدود مع كوسوفو

وكشف البيت الأبيض الجمعة أن صربيا التي ما زالت ترفض الاعتراف بالاستقلال المعلن عام 2008 للإقليم، نشرت عند الحدود قوات مشاة وآليات مدرعة

دعت الولايات المتحدة صربيا الى سحب قوات نشرتها عند الحدود مع كوسوفو وتشمل دبابات ومدفعية، مؤكدة العمل على تعزيز وجود قوة حلف شمال الأطلسي في الإقليم الصربي السابق ذي الغالبية الألبانية، في ظل توتر يعد من الأشد خلال الأعوام الماضية.

وكشف البيت الأبيض الجمعة أن صربيا التي ما زالت ترفض الاعتراف بالاستقلال المعلن عام 2008 للإقليم، نشرت عند الحدود قوات مشاة وآليات مدرعة، بعد اشتباك مسلّح في شمال كوسوفو في 24 أيلول/سبتمبر، أدى الى مقتل عنصر من شرطة كوسوفو وثلاثة مسلّحين من الصرب.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي الجمعة "نرى انتشارا صربيا عسكريا كبيرا على طول الحدود مع كوسوفو"، موضحا أنه يشمل نشرا "غير مسبوق" لبطاريات مدفعية ودبابات ووحدات مشاة.

وبينما اعتبر كيربي أن ذلك هو "تطوّر مزعزع للاستقرار للغاية"، لم يشأ التطرق الى خطر غزو جديد لكوسوفو في ظل التوتر السائد منذ أيام.

وأوضح المتحدث أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اتصل الجمعة بالرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش وأبلغه بـ"قلق" بلاده وضرورة "خفض فوري للتوتر مع عودة الى الحوار".

ولم ينفِ فوتشيتش صراحة حصول انتشار عسكري مؤخرا عند الحدود، الا أنه أكد أن قوات بلاده ليست في حال تأهب.

وقال "لقد نفيت المزاعم الكاذبة التي تتحدث عن وضع قواتنا في أعلى مستوى من الجاهزية القتالية، لأنني ببساطة لم آمر بذلك وهذا ليس دقيقا"، مؤكدا أن عديد القوات المنتشرة على الحدود راهنا "لا يصل حتى الى نصف ما كانت عليه قبل شهرين أو ثلاثة أشهر".

AP Photo/Darko Vojinovic سيارة تمر بجوار لوحة إعلانية كتب عليها: "مرحبًا، بلدية زفيتشان" ويظهر فيها لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بالقرب من زفيتشان في شمال كوسوفو.

وأعلنت صربيا الأربعاء أن وزير دفاعها وقائد قواتها المسلحة تفقدا "منطقة انتشار"، من دون تفاصيل إضافية.

الى ذلك، تشاور مستشار الأمن القومي الأميركي جايك ساليفان مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.

وأكدت واشنطن أن ساليفان أبدى "قلقه من التحركات العسكرية الصربية"، وبحث مع كورتي "في الحوار بين كوسوفو وصربيا بتسهيل من الاتحاد الأوروبي"، معتبرا أنه "الحل الوحيد على المدى البعيد لضمان الاستقرار في كوسوفو".