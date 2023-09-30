رغم الأزمة الديبلوماسية: وزير الدفاع المغربي يشارك بحفل عسكري بحضور ماكرون في كورسيكا

وفي نفس الاحتفال تم تكريم جندي مغربي شارك في تحرير كورسيكا من الاستعمار الالماني في الحرب العالمية الثانية

رغم الأزمة الديبلوماسية بين البلدين ، شارك وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي في احتفال الى جانب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للاحتفال بالذكرى الثمانين لتحرير جزيرة كورسيكا، وذلك بصفته ممثلا للعاهل المغربي محمد السادس.

Pascal POCHARD-CASABIANCA / POOL / AFP الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (يسار) يصافح وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لوديي (يمين) خلال حفل بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير كورسيكا في باستيا في 28 سبتمبر 2023،

ووفقا "للقدس العربي" أقامت جزيرة كورسيكا احتفالا الخميس بمناسبة الذكرى الثمانين لتحريرها من الاستعمار الألماني خلال الحرب العالمية الثانية، حيث شارك في حينه جنود استقدمتهم فرنسا من المغرب الذي كان تحت الاستعمار الفرنسي وشاركوا بتحرير الجزيرة. وبهذه المناسبة، حضر وزير الدفاع المغربي عبد اللطيف لويديي الخميس في مراسيم الاحتفال الى جانب الرئيس الفرنسي ماكرون في مدينة باستيا عاصمة الجزيرة، حيث جرى تكريم وتوشيح جندي مغربي لا زال على قيد الحياة، من المجموعة وهو المحارب المغربي المخضرم صلاح بن الحاج، 104 عاما والذي قلده ماكرون وسام الاستحقاق الوطني من درجة فارس تقديرا لالتزامه وخدماته المتميزة التي قدمها من أجل تحرير فرنسا من النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

الحديث هنا يدور عن احتفال بروتوكولي، لكن حضور مسؤول مغربي الى جانب الرئيس الفرنسي وبصفته ممثلا للعاهل المغربي، يعتبر حدثا سياسيا هاما ، والذي يأتي في ظل توتر العلاقات بين البلدين خلال العامين الماضيين على خلفية عدد من الملفات، كما يتزامن الحدث مع زيارة رئيس المعارضة الفرنسية التي تطرق لها الاعلام المغربي والتي من المتوقع ان تجري الاسبوع المقبل، حيث سيجتمع خلالها لوك ميلونشون زعيم حزب "فرنسا الأبية" المعارض، مع عدد من المسؤولين الحكوميين ومسؤولين حزبيين.

ويشار الى أنه في العادة لا يتأثر التعاون العسكري بين فرنسا والمغرب بأي أزمة سياسية وديبلوماسية، حيث تستمر المشاورات العسكرية والاستخباراتية، وكذلك المناورات العسكرية وصفقات السلاح.