اكتشاف أقدم حذاء في أوروبا في كهف الخفافيش الإسباني

وأضافت: "إن التنوع التكنولوجي ومعالجة المواد الخام الموثقة يسلط الضوء على مهارة مجتمعات ما قبل التاريخ".

قال علماء إسبان إنهم تعرفوا على أقدم حذاء في أوروبا، وهو صنادل منسوجة من العشب يعتقد أن عمرها حوالي 6000 عام.

وفقًا لدراسة نُشرت هذا الأسبوع، "يحتوي موقع دفن كويفا دي لوس مورسيلاغوس في جنوب أيبيريا، والذي تم اكتشافه خلال أنشطة التعدين في القرن التاسع عشر، على أفضل سلال الصيد وجمع الثمار المحفوظة في جنوب أوروبا، إلى جانب التحف العضوية الفريدة الأخرى المرتبطة بـ المجتمعات الزراعية الأولى، مثل الصنادل والمطرقة الخشبية."

وقالت ماريا هيريرو أوتال، المؤلفة المشاركة في الدراسة، إن هذه الأشياء "هي أقدم وأفضل مجموعة من مواد الألياف النباتية المعروفة حتى الآن في جنوب أوروبا".

وأضافت: "إن التنوع التكنولوجي ومعالجة المواد الخام الموثقة يسلط الضوء على مهارة مجتمعات ما قبل التاريخ".

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وتشير تقنيات التأريخ الجديدة إلى أن مجموعة الـ 76 قطعة التي تم العثور عليها في الكهف كانت أقدم بحوالي 2000 عام مما كان يُفترض سابقًا.

يعود تاريخ بعض القطع الموجودة في المجموعة إلى 9000 عام، وهو رقم مذهل بالنظر إلى حقيقة أنه "في جنوب أوروبا، يعد الحفاظ الجيد في السياقات الأثرية التي تعود إلى العصر الحجري الوسيط والعصر الحجري الحديث نادرًا للغاية ويقتصر على عدد قليل من المواقع حيث التشبع بالمياه أو التفحم أو وكتب الباحثون أن الجفاف يحدث.

وأضاف الفريق: "كانت على بعض الصنادل علامات استخدام واضحة، بينما يبدو أن البعض الآخر لم يستخدم قط، مما يشير إلى أنه في حين تم دفن بعض الأفراد مع ملابسهم اليومية، كان لدى آخرين ملابس محددة مُجهزة". ويعتقدون أن السلال كانت جزءًا من العملية الجنائزية.

وأضاف هيريرو أوتال: "إن التنوع التكنولوجي ومعالجة المواد الخام الموثقة يوضح قدرة مجتمعات ما قبل التاريخ على إتقان هذا النوع من الحرف اليدوية، على الأقل منذ 9500 عام مضت، في العصر الحجري الوسيط".