اكتشاف أقدم حذاء في أوروبا في كهف الخفافيش الإسباني

قال علماء إسبان إنهم تعرفوا على أقدم حذاء في أوروبا، وهو صنادل منسوجة من العشب يعتقد أن عمرها حوالي 6000 عام.

وفقًا لدراسة نُشرت هذا الأسبوع، "يحتوي موقع دفن كويفا دي لوس مورسيلاغوس في جنوب أيبيريا، والذي تم اكتشافه خلال أنشطة التعدين في القرن التاسع عشر، على أفضل سلال الصيد وجمع الثمار المحفوظة في جنوب أوروبا، إلى جانب التحف العضوية الفريدة الأخرى المرتبطة بـ المجتمعات الزراعية الأولى، مثل الصنادل والمطرقة الخشبية."

وقالت ماريا هيريرو أوتال، المؤلفة المشاركة في الدراسة، إن هذه الأشياء "هي أقدم وأفضل مجموعة من مواد الألياف النباتية المعروفة حتى الآن في جنوب أوروبا".

وأضافت: "إن التنوع التكنولوجي ومعالجة المواد الخام الموثقة يسلط الضوء على مهارة مجتمعات ما قبل التاريخ".