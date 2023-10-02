قال الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا إنه إذا كان هناك انفراج في اتفاق التطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية، والذي من شأنه أن يوفر "للفلسطينيين احتياجاتهم"

أفاد تقريري لصحيفة " اسرائيل هيوم" صباح اليوم الاثنين، أنه مسؤولون سعوديون وإسرائيليون شعروا بالإحباط من إصرار الولايات المتحدة على تقديم تنازلات أكبر للفلسطينيين، كجزء من اتفاق التطبيع.

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرًا إنه إذا كان هناك انفراج في اتفاق التطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية، والذي من شأنه أن يوفر "للفلسطينيين احتياجاتهم"، فإن المملكة الخليجية ستعمل مع أي شخص في الحكومة الإسرائيلية .

ومع ذلك، قالت مصادر لـ ”يسرائيل هيوم” إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن منشغلة بشكل مفرط بالقضية الفلسطينية، مما يجعل من الصعب إحراز تقدم.

AP Photo/Susan Walsh الرئيس الأمريكي جو بايدن (على اليمين) يلتقي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك بالولايات المتحدة.

علاوة على ذلك، فإن القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال، والتي تضمنت اتفاقية دفاع بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي من المفترض أن تكون مماثلة للاتفاقيات مع الحلفاء الآسيويين، والبرنامج النووي الذي ستكون المملكة قادرة على امتلاكه على أراضيها، قد تم تناولها. “فجوات لم تكن كبيرة ويمكن سدها”، بحسب الصحيفة الإسرائيلية.

وكانت المصادر المذكورة قد أشارت للصحيفة إلى أن الطلب الأمريكي يتضمن لفتات ذات طابع سياسي كبير تجاه الفلسطينيين كجزء من العملية، مضيفة أن "الضغوط لم تأت من الرياض، ولكنها تلقت انتقادات من مسؤولين إسرائيليين وسعوديين على حد سواء".

وكانت تقارير سابقة لوسائل إعلام إسرائيلية قد تضمنت اتفاق بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الحفاظ على إمكانية حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، بحسب موقع والا! أخبار . ورغم أن مصادرها ذكرت أنه لم تكن هناك “مطالب محددة”.

في المقابل، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، عن اتفاق التطبيع بأن هناك «هيكلاً أساسياً محدداً » للمضي قدماً.