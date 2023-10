المكسيك: انهيار سقف كنيسة يتسبب في مقتل 10 وإصابة 60 آخرين

كشفت السلطات المكسيكية، أن ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم وأصيب 60 آخرون عندما انهار سقف كنيسة أثناء حفل تعميد في شمال شرق المكسيك الأحد.

وضربت الكارثة بلدة سيوداد ماديرو الساحلية في ولاية تاماوليباس، وقال أحد رجال الإنقاذ التابعين للصليب الأحمر لوسائل الإعلام المحلية إن 80 شخصًا كانوا حاضرين في أبرشية سانتا كروز عندما انهار السقف.

في هذا السياق، قال حاكم ولاية تاماوليباس، أميريكو فياريال للصحفيين في موقع الكارثة: “للأسف، تأكد مقتل عشرة أشخاص. ومن بينهم خمس نساء ورجلين وثلاثة أطفال”.

وأضاف أن عمال الإنقاذ يحاولون انتشال جثة امرأة من تحت الأنقاض، لكن من غير المتوقع أن يرتفع عدد القتلى حيث تم التعرف على جميع المفقودين.

وأكد المحافظ أن ما لا يقل عن 60 شخصا عولجوا من إصابات، ولا يزال 23 منهم في المستشفى، وأضاف أن “اثنين منهم أصيبا بجروح خطيرة، وقد تكون حياتهما في خطر”.