المكسيك: انهيار سقف كنيسة يتسبب في مقتل 10 وإصابة 60 آخرين

قال حاكم ولاية تاماوليباس، أميريكو فياريال للصحفيين في موقع الكارثة: “للأسف، تأكد مقتل عشرة أشخاص. ومن بينهم خمس نساء ورجلين وثلاثة أطفال”

كشفت السلطات المكسيكية، أن ما لا يقل عن 10 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا حتفهم وأصيب 60 آخرون عندما انهار سقف كنيسة أثناء حفل تعميد في شمال شرق المكسيك الأحد.

وضربت الكارثة بلدة سيوداد ماديرو الساحلية في ولاية تاماوليباس، وقال أحد رجال الإنقاذ التابعين للصليب الأحمر لوسائل الإعلام المحلية إن 80 شخصًا كانوا حاضرين في أبرشية سانتا كروز عندما انهار السقف.

في هذا السياق، قال حاكم ولاية تاماوليباس، أميريكو فياريال للصحفيين في موقع الكارثة: “للأسف، تأكد مقتل عشرة أشخاص. ومن بينهم خمس نساء ورجلين وثلاثة أطفال”.

HANDOUT / TAMAULIPAS CIVIL PROTECTION / AFP صورة منشورة من الحماية المدنية في تاماوليباس تظهر رجال الإنقاذ وأعضاء الحماية المدنية وهم يعملون على إنقاذ الأشخاص الذين حوصروا بعد انهيار سقف الكنيسة في سيوداد ماديرو، ولاية تاماوليباس، المكسيك.

وأضاف أن عمال الإنقاذ يحاولون انتشال جثة امرأة من تحت الأنقاض، لكن من غير المتوقع أن يرتفع عدد القتلى حيث تم التعرف على جميع المفقودين.

وأكد المحافظ أن ما لا يقل عن 60 شخصا عولجوا من إصابات، ولا يزال 23 منهم في المستشفى، وأضاف أن “اثنين منهم أصيبا بجروح خطيرة، وقد تكون حياتهما في خطر”.

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وقال مسؤولو الكنيسة إنه كان يتم الاحتفال بالمعمودية عندما انهار السقف.

وكانت قد عرضت وسائل إعلام محلية لقطات لعشرات الأشخاص وهم يحاولون تثبيت جزء من المبنى المنهار بأعمدة بينما شق آخرون طريقهم بين الحطام بحثا عن ناجين.