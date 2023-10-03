نجل بايدن يمثل أمام القضاء و يدفع ببراءته في قضية "حيازة سلاح بشكل غير قانوني"

دفع هانتر بايدن (53 عاما)، نجل الرئيس الأميركي، جو بايدن، ببراءته، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة من تهم حيازة السلاح أثناء تعاطي المخدرات.

دفع هانتر بايدن (53 عاما)، نجل الرئيس الأميركي، جو بايدن، ببراءته، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة من تهم حيازة السلاح أثناء تعاطي المخدرات.

وبحسب ما أفدت "إيه بي سي"، فإن هانتر مثل أمام محكمة فيدرالية في ويلمنغتون بولاية ديلاوير، حيث وصل قاعة المحكمة قبل الساعة العاشرة صباحا بقليل بالتوقيت الشرقي. برفقة محاميي الدفاع. واستمرت الجلسة أقل من 30 دقيقة.

ورفض القاضي طلبا كان تقدم به الدفاع بأن يمثل عبر الفيديو، وقال إنه "لا ينبغي أن يلقي معاملة خاصة في هذا الشأن”، واتهم هانتر بأنه كذب عندما ملأ استمارة لحيازة سلاح ناري في عام 2018، ونفى فيها أن يكون مدمن مخدرات وهو أمر أقر به لاحقا.

وكان نجل الرئيس الأميركي توصل في يونيو/حزيران إلى اتفاق مع المدعي، ديفيد فايس، في ديلاوير بشأن اتهامات الاحتيال الضريبي وحيازة سلاح بشكل غير قانوني، وتضمن الاتفاق اعترافه بالذنب مع تجنبه دخول السجن.

إلا أن قاضية طعنت بقانونية الاتفاق. وبعد ذلك أكد المدعون العامون تحت إشراف فايس أن الاتفاق قد سقط.