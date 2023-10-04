الرئيس الأمريكي يشكر أمير قطر للتوسط في تحرير أميركيين من إيران

وساطة قطر أسهمت، في سبتمبر/أيلول الماضي، في تحرير خمسة أميركيين في إطار صفقة تبادل سجناء شملت إطلاق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة

كشف البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أجرى اتصالا هاتفيا بأمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، لشكره على وساطة الدوحة التي تمخضت عن إطلاق سراح عدد من الأميركيين كانوا محتجزين في إيران.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الزعيمين "ناقشا التزامهما بتعزيز التعاون الدفاعي والأمني في المنطقة".

وكانت وساطة قطر أسهمت، في سبتمبر/أيلول الماضي، في تحرير خمسة أميركيين في إطار صفقة تبادل سجناء شملت إطلاق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة وتحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، في اتفاق نادر بين الخصمين القديمين.

وأكدت مصادر في ذلك الشهر أن قطر تطلب من واشنطن وطهران على إجراء المزيد من المحادثات والتوصل إلى "تفاهم".

ومن جانبه، قال الديوان الأميري في بيان "جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأوجه دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وتبادل وجهات النظر حيال تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

وفي العام الماضي، صنف بايدن قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، وفاء بوعد سابق قطعه لها، وتمنح الولايات المتحدة هذا التصنيف للحلفاء المقربين من خارج الحلف الذين لديهم علاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأميركي.

وبحسب المصادر فإن قطر عقدت في الآونة الأخيرة اجتماعات ثنائية منفصلة مع واشنطن وطهران تطرقت إلى البرنامج النووي الإيراني والمخاوف الأميركية بشأن نقل طائرات مسيرة إيرانية إلى روسيا.