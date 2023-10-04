تقرير: كبار مستشاري بايدن يزورون السعودية لمتابعة محادثات التطبيع مع إسرائيل بعيدا عن الإعلام

في رحلة دبلوماسية سرية، قام عدد من كبار المستشارين في إدارة بايدن بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي لمواصلة المناقشات حول اتفاق محتمل بعيد المدى

في رحلة دبلوماسية سرية، قام عدد من كبار المستشارين في إدارة بايدن بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، الأسبوع الماضي لمواصلة المناقشات حول اتفاق محتمل بعيد المدى قد يشمل معاهدة سلام بين المملكة السعودية وإسرائيل، وفقًا لتقرير أعده الصحافي باراك رافيد، بموقع أكسيوس.

واكتسبت المحادثات المتعلقة بالاتفاق زخما بعد اجتماع الرئيس بايدن الأخير مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على هامش انعقاد جمعية الأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر المنصرم.

وتحرص إدارة بايدن على الانتهاء من هذه الصفقة المهمة التي تشمل المملكة العربية السعودية وإسرائيل قبل بداية الحملة الرئاسية لعام 2024، الأمر الذي قد يصرف انتباه الرئيس بايدن.

والخميس الماضي، قام بريت ماكجورك، منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، وعاموس هوكشتين، كبير مستشاري بايدن للطاقة والبنية التحتية، بزيارة المملكة العربية السعودية لعدة ساعات، وفقًا لموقع أكسيوس. ولم يكشف البيت الأبيض علنًا عن هدف الزيارة.

خلال زيارتهما، عقد ماكغورك وهوكشتين اجتماعات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين رفيعي المستوى، وشاركوا في مناقشات تتعلق بمختلف جوانب الصفقة المقترحة، وفقًا للتقرير.

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض لموقع Axios إنه ليس لديهم أي "زيارات قريبة للإعلان عنها".

DALATI AND NOHRA / AFP كبير مستشاري الولايات المتحدة لأمن الطاقة عاموس هوشستاين بعد اجتماع مع مسؤولين لبنانيين في القصر الرئاسي في بعبدا، لبنان، في 1 أغسطس 2022.

وأوضح المتحدث أن ماكغورك يزور المنطقة بشكل متكرر لمعالجة مجموعة من القضايا التي تهدف إلى الحد من التوترات الأوسع في الشرق الأوسط. وعلى نحو مماثل، كثيراً ما يسافر هوكشتين إلى مختلف أنحاء العالم لدعم شراكة الرئيس من أجل البنية الأساسية العالمية، والتي تشمل الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا الذي أعلن عنه مؤخراً.

Ahmed Yosri/Pool via AP وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ( يلتقي بوزراء خارجية دول الخليج في الرياض، المملكة العربية السعودية.

وتأتي رحلة مستشاري بايدن إلى السعودية بعد أن أبلغت مصادر دبلوماسية i24NEWS أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سيسافر إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وقد أضاف الآن المملكة العربية السعودية إلى خط سير الرحلة، وكذلك المغرب.

ستتم الرحلة خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر، وستكون جزءًا من جهود واشنطن لدفع التطبيع بين إسرائيل والسعودية، وتوسيع اتفاقيات ابراهيم التي شهدت تطبيع المغرب وآخرين العلاقات مع إسرائيل.

وفي نهاية سبتمبر/أيلول، صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن محادثات التطبيع "حددت هيكلًا أساسيًا" للمضي قدمًا.

شهدت الأسابيع الأخيرة، منعطفا غير مسبوق إذ بدأ المسؤولون الإسرائيليون السفر بشكل علني إلى المملكة العربية السعودية، بدءا بوزير السياحة الإسرائيلي حاييم كاتس الذي قام بأول زيارة علنية في أيلول/ سبتمبر، وقام وزير الاتصالات شلومو كارعي بأول زيارة رسمية في 2 تشرين الأول/ أكتوبر للرياض على رأس وفد للمشاركة في مؤتمر دولي.

وقبل ذلك، كان هناك هبوط اضطراري لطائرة طيران سيشل، في آب/أغسطس، مما أدى إلى رحلة مباشرة من المملكة العربية السعودية إلى إسرائيل.