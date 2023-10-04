وزير الاتصالات الإسرائيلي يشيد بـ”العلاقات المزدهرة” في مؤتمر الأمم المتحدة في السعودية

يأتي هذا الخطاب كجزء من الزيارة الرسمية لوفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى الرياض، مما يمثل علامة فارقة تاريخية في العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية

ألقى وزير الاتصالات الإسرائيلي، الدكتور شلومو كارعي، خطابًا تاريخيًا في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي التابع للأمم المتحدة في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث سلط الضوء على العلاقات الوثيقة المتزايدة بين إسرائيل والمملكة.

وشدد الوزير كارعي في خطابه على إمكانية حدوث "تحول هائل" عندما تتحد الدول لتحقيق أهداف مشتركة.

وقال الوزير كارعي: "إننا نقدر الجهود الحثيثة التي يبذلها قادة المملكة العربية السعودية ورئيس وزرائنا بنيامين نتنياهو لتعزيز العلاقات المزدهرة بين بلدينا"، معترفًا بالدور المحوري الذي لعبته قيادة البلدين في تعزيز العلاقات.

وأعرب الوزير الإسرائيلي عن امتنانه للاستقبال الحار، وأضاف أن "احترامنا المشترك لله والتقاليد يمكن أن يكون بمثابة حجر الأساس للتناغم بين شعبينا". واختتم كلمته بتوجيه رسالة صادقة باللغة العربية التونسية، لغته الأم، متمنيا البركة والصحة والفرح والسعادة لجميع الحضور.

يأتي هذا الخطاب كجزء من الزيارة الرسمية لوفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى الرياض، مما يمثل علامة فارقة تاريخية في العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية. ويضم الوفد الذي يرأسه وزير الاتصالات شلومو كارعي 14 مسؤولا من الحكومة الإسرائيلية ووزارة الاتصالات.

Ministry of Communications office وصل وفد إسرائيلي رفيع المستوى، برئاسة وزير الاتصالات الدكتور شلومو كارعي، إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية

وتمت الزيارة بعد توقيع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على الدعوة التي تمحورت بشكل أساسي حول مشاركة الوفد في مؤتمر دولي يعقد في الرياض من الاثنين إلى الأربعاء. ويُنظر إلى هذا المؤتمر باعتباره منصة هامة للتعامل مع الشركاء الدوليين بشأن الأهداف المشتركة.

ويشير وجود الوفد الإسرائيلي في هذا المؤتمر إلى خطوة مهمة في العلاقات الدبلوماسية المتطورة بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وهي العلاقة التي تعززت بشكل مطرد في السنوات الأخيرة. ويرتكز التقدم في هذه العلاقات على المفاوضات الجارية بين إسرائيل والسعودية، بشأن اتفاق تطبيع محتمل، ترعاه الولايات المتحدة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في أعقاب علامة فارقة أخرى سجلها وزير السياحة حاييم كاتس حين توجه الى السعودية على رأس أول وفد إسرائيلي علني يزور المملكة في الأسبوع الماضي فقط.