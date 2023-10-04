عضو مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى وقف المساعدات لأذربيجان على ضوء الصراع في ناغورنو كاراباخ

اقترح كاردين أن تستخدم الولايات المتحدة تعليق المساعدة الأمنية كوسيلة للضغط لثني أذربيجان عن إنشاء ممر بري عبر أرمينيا بالقوة، يتصل بجيب نخجوان (ناختشيفان) التابع لها.

حث الرئيس المعين حديثًا للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بن كاردين، على وقف المساعدات الأمنية لأذربيجان في أعقاب العملية العسكرية التي قامت بها البلاد لاستعادة ناغورنو كاراباخ من القوات الانفصالية العرقية الأرمنية.

وشدد كاردان في بيان صدر يوم الأربعاء على ضرورة التصدي "لحملة التطهير العرقي المنسقة والمتعمدة التي تشنها أذربيجان".

كما شدد على ضرورة تقديم الدعم للسكان الأرمن النازحين ومحاسبة أذربيجان على أفعالها.

واقترح كاردين أن تستخدم الولايات المتحدة تعليق المساعدة الأمنية كوسيلة للضغط لثني أذربيجان عن إنشاء ممر بري عبر أرمينيا بالقوة، يتصل بجيب نخجوان (ناختشيفان) التابع لها.

وفي أعقاب الهجوم السريع الذي وقع الشهر الماضي في ناجورنو كاراباخ، والذي يمثل نهاية عقود من السيطرة الانفصالية العرقية الأرمنية، ألمحت كل من أذربيجان وحليفتها تركيا، إلى اهتمامهما بإنشاء ممر بري إلى نخجوان. وترتبط نخجوان بأذربيجان منذ قرن من الزمان، لكنها تفتقر إلى حدود برية مباشرة مع البلاد.

ALAIN JOCARD / AFP ينتظر اللاجئون الأرمن في ساحة وسط مدينة غوريس في 29 سبتمبر 2023 قبل أن يتم إجلاؤهم في مدن أرمنية مختلفة، مع استمرار النزوح الجماعي من جيب ناغورنو كاراباخ العرقي الأرمني بعد سقوطه في أيدي القوات الأذربيجانية بلا هوادة.

أدى الصراع في ناجورنو كاراباخ إلى نزوح عشرات الآلاف من السكان من أصل أرمني، مع ادعاء أرمينيا بحدوث تطهير عرقي.

وتنفي أذربيجان، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، هذه الادعاءات وتؤكد التزامها بدعم حقوق السكان الأرمن المسيحيين تاريخياً.

ومن الجدير بالذكر أن المساعدة الأمريكية لأذربيجان مقيدة بالفعل بموجب قانون عام 1992 الذي أقره الكونجرس، والذي يحظر تقديم المساعدات الأمنية. ومع ذلك، فقد تنازل رؤساء الولايات المتحدة باستمرار عن هذه القيود كل عام، مستشهدين بمصالح الأمن القومي.

Karen MINASYAN / AFP من قوات حفظ السلام الروسية عند نقطة تفتيش خارج بلدة شوشا، في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في أذربيجان| روسيا\أوكرانيا

وكشف تقرير للحكومة الأمريكية نُشر العام الماضي أن أذربيجان تلقت ما يقرب من 164 مليون دولار من المساعدات الأمنية الأمريكية بين عامي 2002 و2020.

وقد أقامت أذربيجان، المدعومة بثروتها النفطية، علاقات قوية مع كل من تركيا وإسرائيل وزادت قدراتها العسكرية بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وتولى كاردين منصبه الشهر الماضي خلفا للسيناتور بوب مينينديز الذي عرف بانتقاده الصريح لتركيا وأذربيجان وواجه اتهامات بالفساد خلال فترة ولايته.