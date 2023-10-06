البيت الأبيض يبدأ بالتخطيط لعقد اجتماع بين بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ

الأبيض يخطط لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ

بدأ البيت الأبيض التخطيط لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ. ذكرت ذلك صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين كبار في الحكومة الأميركية. وبحسب التقرير فإن الاجتماع سيعقد الشهر المقبل في سان فرانسيسكو.

(AP Photo/Alex Brandon) الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الصيني شي جين بينغ يتصافحان قبل اجتماع على هامش قمة مجموعة العشرين ، يوم الاثنين 14 نوفمبر 2022 ، في بالي ، إندونيسيا.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في الإدارة الأميركية إنّ هذه الخطوة من شأنها أن "تحقق الاستقرار في العلاقة بين أقوى دولتين في العالم".

ورأى المساعد السابق للبيت الأبيض في شؤون آسيا داني راسل، الذي يشغل الآن منصب نائب رئيس الأمن الدولي والدبلوماسية في معهد سياسات المجتمع الآسيوي، إنّ "الشيء الوحيد المشترك بين الزعيمين هو الرغبة في استقرار العلاقات وتجنب بعض الأزمات الدولية أو الشجار".

وأضاف: "لكن لا أحد منهم منفتح على تقديم تنازلات جوهرية، لذا مهما كان تأثير الاجتماع بين الزعيمين فإنه سيكون تكتيكياً ومؤقتاً".

وسيكون هذا الاجتماع، في حال عقده، أول اجتماع بين الزعيمين منذ أن التقيا على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.