الإمارات تعلن نيتها إعادة فتح سفارتها في لبنان

محمد بن زايد، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قد اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة أبوظبي في بيروت

أعلنت الإمارات، أمس الخميس، أنّ رئيسها محمد بن زايد، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قد اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة أبوظبي في بيروت التي أغلقت منذ أواخر 2021. جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عقب لقاء جمع بن زايد وميقاتي في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي.

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واتفق الجانبان "على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة دولة الإمارات في بيروت، وتشكيل لجنة مشتركة لوضع آلية لتسهيل إصدار تأشيرات دخول اللبنانيين إلى البلاد"، وفق "وام". وأضافت الوكالة الإماراتية أن بن زايد أعرب عن تمنياته للبنان أن "ينعم بالاستقرار والأمن والازدهار وتحقيق التنمية التي تلبي تطلعات شعبه".

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات خاصة التنموية والاقتصادية وغيرها من الجوانب التي تخدم مصالح البلدين، وفق المصدر ذاته.

ووصل ميقاتي، الخميس، إلى أبوظبي في زيارة غير محددة المدة للقاء بن زايد، وشارك في اللقاء سفير لبنان في الإمارات فؤاد شهاب دندن، وعن الجانب الإماراتي أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، ووزير الدولة خليفة شاهين المرر، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.