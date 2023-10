الإمارات تعلن نيتها إعادة فتح سفارتها في لبنان

أعلنت الإمارات، أمس الخميس، أنّ رئيسها محمد بن زايد، ورئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، قد اتفقا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة افتتاح سفارة أبوظبي في بيروت التي أغلقت منذ أواخر 2021. جاء ذلك وفق ما أفادت به وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" عقب لقاء جمع بن زايد وميقاتي في قصر الشاطئ بالعاصمة أبوظبي.

