دول أوروبية تدين بشدة هجمات حماس ضد إسرائيل

عدد من الدول الاوروبية أدان في بيان هجمات حماس ضد إسرائيل ودافعت عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها

أدانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى، اليوم (السبت)، الهجوم الواسع النطاق الذي تشنه حركة حماس على إسرائيل، والمتواصل منذ ساعات الصباح، فيما حذرت مصر من "عواقب وخيمة" للتصعيد ودعت تركيا إلى " ضبط النفس". وفي إيران، أعرب أحد كبار مستشاري المرشد الأعلى عن دعمه للهجوم غير المسبوق من قطاع غزة

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إنه صدم من الهجمات "نحن على اتصال مع السلطات في إسرائيل، وعلى المواطنين البريطانيين في إسرائيل التصرف وفقا للتوصيات". وذكر وزير خارجيته جيمس كالفير في بيان منفصل قال فيه إن "بريطانيا تدين بشكل لا لبس فيه الهجمات المروعة التي تشنها حماس على المدنيين الإسرائيليين"، وأضاف: "إن بريطانيا ستدعم دائما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

وفي باريس، قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن :"فرنسا تدين الهجمات الإرهابية التي يتم تنفيذها ضد إسرائيل ومواطنيها، وإن فرنسا تعرب عن تضامنها الكامل مع إسرائيل". وفي الوقت نفسه، أدانت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالانا باربوك، بشدة الهجوم المباغت وطالبت قائلة :"إن العنف ضد الأبرياء يجب أن يتوقف على الفو"ر. وكتبت على تويتر: "نحن نتضامن بشكل كامل مع إسرائيل وحقها بموجب القانون الدولي في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب".

وكتبت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتزولا، في منشور عبر منصة "اكس" : "لقد روعتني الهجمات على إسرائيل. ونحن ندين الإرهاب والعنف ضد الأبرياء". وأضافت: "أفكاري مع كل من يتعرضون لإطلاق النار، وجميع فرق الطوارئ وأولئك الذين يبحثون عن الحماية من هذه الهجمات الوحشية. لن ينتصر الإرهاب أبدًا".