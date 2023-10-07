بايدن: "الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، من حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها"

بايدن: الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل ولن تدير ظهرها أبدًا

أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل، قائلا إن "إسرائيل تتعرض لهجوم من منظمة حماس. وإن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل ولن تدير ظهرها أبدا. وسوف نتأكد من حصولها على المساعدة التي تحتاجها لحماية مواطنيها".

وأضاف بايدن: "أوضحت لرئيس الوزراء نتنياهو أننا على استعداد لتقديم جميع وسائل الدعم المناسبة لحكومة وشعب إسرائيل. الإرهاب ليس له ما يبرره أبدًا. ومن حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وعن شعبها. وتحذر الولايات المتحدة من أي طرف آخر معاد لإسرائيل يسعى للحصول على ميزة في هذا الوضع. ودعم حكومتي لأمن إسرائيل قوي للغاية ولا يتزعزع".

تابع: "أنا وجيل نذكر في صلواتنا جميع العائلات التي تضررت من هذا العنف. إننا نشعر بالحزن إزاء الأرواح التي انتهت بشكل مأساوي ونأمل في الشفاء العاجل لجميع الجرحى"، مُشيرًا إلى أن "أنا وفريقي نتابع هذا الوضع عن كثب، وسأبقى على اتصال وثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو".

في صباح السبت، شنت حركة حماس هجمات على مناطق إسرائيلية قريبة من قطاع غزة، أدى إلى مقتل مئات الأشخاص، فيما ردت إسرائيل بضربات على القطاع أسفرت عن أكثر من 200 شخص وإصابة المئات.

كما أطلقت حماس وابلا هائلا من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية. وأعلنت أسر بعض الجنود. في حين قال الطرفان إن المواجهات لا تزال مستمرة.