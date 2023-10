بلينكن: عرقلة التطبيع بين إسرائيل والسعودية "ربما" كانت دافعاً لهجوم حماس

وشنت حركة حماس هجوما وحشيا أمس السبت، حيث تم إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة، فضلا عن تسلل مئات المسلحين إلى الأراضي الإسرائيلية واحتجاز رهائن مدنيين.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إن محادثات التطبيع بين السعوديين والإسرائيليين، بوساطة واشنطن، يمكن أن تكون جزءًا من سبب مهاجمة حماس لإسرائيل خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وشنت حركة حماس هجوما مباغتاا أمس السبت، حيث تم إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة، فضلا عن تسلل مئات المسلحين إلى الأراضي الإسرائيلية واحتجاز رهائن مدنيين .

وقد خلف الهجوم المفاجئ على إسرائيل أكثر من 700 قتيل و2156 جريحاً، من جنسيات مختلفة، مع تقارير عن وجود أمريكيين بين أولئك الذين قتلوا على يد المسلحين الفلسطينيين. وقد شبهت شخصيات أمريكية مختلفة هجوم حماس بأحداث 11 سبتمبر/أيلول وبيرل هاربور.

وقال بلينكن لشبكة CNN : “سوف تسمعون في وقت لاحق اليوم عن مساعداتنا الإضافية لإسرائيل” .

وأضاف: "لدينا تقارير عن مقتل عدد من الأميركيين، وبعض المفقودين أيضاً". وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "نحن نحقق في الأمر".

وتابع: "من الممكن أن يكون جزء من دوافع حماس هو عرقلة محادثات التطبيع مع السعودية"

وبحسب ما ورد تم الدفع بمحادثات التطبيع حتى تكتمل قبل أن يضطر الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تركيز المزيد من الوقت على الحملة الانتخابية، بدءًا من عام 2024. وكان بلينكن يقود الجهود التي تقودها واشنطن للتوصل إلى اتفاق .

ومع اندلاع الحرب، أجرى بلينكن عدة مكالمات هاتفية مع نظرائه وحلفاءه الإقليميين. ونشر وزير الخارجية الأمريكي على موقع X (تويتر سابقًا) أنه ناقش الهجمات المروعة مع وزراء خارجية مصر والأردن وتركيا والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى رئيس الوزراء القطري.

وقال في إحدى التغريدات: “أكدت مجددا حق إسرائيل في الدفاع عن النفس ودعوت إلى بذل جهود منسقة للتوصل إلى وقف فوري للهجمات العنيفة التي يشنها حماس والمسلحون الآخرون”.

وكتب بلينكن على موقع X، “معًا، يجب أن نعمل من أجل الوقف الفوري لهذه الهجمات ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وإنقاذ الرهائن، وحماية مواطنيها”، في إشارة إلى نظرائه من الاتحاد الأوروبي وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة. .

