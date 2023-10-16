مصر تدعو إلى عقد قمة إقليمية دولية بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة

أفادت تقارير بقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بتوجيه دعوة للرئيس الأميركي جو بايدن لزيارة إسرائيل في موعد قريب وسط الإشارة إلى دعوة السيسي لبايدن لحضور مؤتمر دولي سيعقد يوم السبت

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي المصري، الأحد، عن قراره توجيه دعوة لعقد قمة إقليمية دولية بشأن الأحداث في قطاع غزة وسط إجراء اتصالات تهدف إلى خفض التصعيد.

وجاء في ملخص القرارات أن تقوم مصر بتوجيه "الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية".

وقال السيسي أيضا إن "أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته"، مؤكدا "استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة واستئناف عملية حقيقية للسلام".

وصدر عن الاجتماع عدة قرارات في مقدمها "مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين، وتكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة".

وحذرت مصادر رسمية في مصر من أي محاولات إسرائيلية لتهجير سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء.

في غضون ذلك، أفادت تقارير بقيام رئيس الوزراء الإسرائيلي بتوجيه دعوة للرئيس الأميركي جو بايدن لزيارة إسرائيل في موعد قريب وسط الإشارة إلى دعوة السيسي لبايدن لحضور مؤتمر دولي سيعقد يوم اليبت حول الحرب في غزة.

دفعت إسرائيل سكان الجزء الشمالي من قطاع غزة إلى الرحيل جنوب وادي غزة مانحة إياهم المهلة المطلوبة وسط استمرار القصف على أهداف للفصائل الفلسطينية استعدادا لمعركة برية ستغير الوضع السابق في القطاع جذريا، على ما قال وزير الأمن الإسرائيلي يؤآف غالانت.

وبالرغم من انتشار أنباء عن الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية، نفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صحة الخبر وأكد أن المساعدات الإنسانية مشروطة بالإفراج عن الأجانب.

أما الحرب فقد أطلقت شرارتها في 7 تشرين الأول/ أكتوبر حركة حماس التي دفعت بهجوم دموي مفاجئ على البلدات المتاخمة لغلاف غزة، أسفرت عن حصيلة تتزايد باطراد تخطت الـ 1400 قتيل واحتجاز نحو مائتي رهينة يُخشى أن يكون بعضهم قد فارق الحياة تحت القصف المتبادل.