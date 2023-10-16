إيهود باراك يقترح "تسيلم غزة إلى قوة حفظ السلام العربية، والتي يمكن أن تشمل أعضاء مثل مصر والمغرب والإمارات"

إيهود باراك"في الوقت الحالي، يبدو أن الدول الأخرى في المنطقة ليس لديها الرغبة في المساهمة بقوات في مثل هذه القوة".

اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك،"تسليم قطاع غزة إلى قوة حفظ السلام العربية، والتي يمكن أن تشمل أعضاء مثل مصر والمغرب والإمارات، والتي ستقوم بتأمين المنطقة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من السيطرة عليها"، وتابع"في الوقت الحالي، يبدو أن الدول الأخرى في المنطقة ليس لديها الرغبة في المساهمة بقوات في مثل هذه القوة".

ووصف باراك الهجوم الذي نفذته حماس على إسرائيل قبل عشرة ايام بأنه "أكبر فشل في تاريخ إسرائيل"، فيما انتقد الحديث عن "تدمير حماس من جانب بنيامين نتنياهو، ووزراء في حكومته وبعض الجنرالات"، وتساءل "ما الذي يعنيه ذلك حتى؟ تدمير حماس أمر غير واقعي". وأضاف "هذا ليس هدف حرب قابلاً للتصديق. ويجب أن يكون هدف إسرائيل الآن أكثر وضوحاً، يجب أن يتم حرمان حماس من قدراتها العسكرية".

وأكد إيهود باراك الذي( شغل عام2000 منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي، حينما اندلعت الانتفاضة الثانية" في غزة والضفة الغربية) على أن"الحساب الكبير سيتم بمجرد انتهاء الحرب، حيث ستطرح تحقيقات حول من المسؤول عن الإخفاقات في الاستخبارات والتخطيط التي سمحت لحماس بأخذ إسرائيل على حين غرة ومن ثم الوصول إلى القواعد العسكرية والتجمعات المدنية وغيرها".

واشار إلى أنه "يجب إجراء تقييم أعمق بكثير في وقت لاحق"، وعبر عن يقينه بالمسؤولية الكاملة لنتنياهو فيما وقع، وقال "سيكون من الواضح، قبل كل شيء، أن نتنياهو كان لديه استراتيجية معيبة تتمثل في التعامل مع حماس، حتى يتمكن من استخدامها لإضعاف السلطة الفلسطينية، حتى لا يتمكن أحد في العالم من مطالبتنا بإجراء مفاوضات مع الفلسطينيين".

جاءت تصريحات إيهود باراك في حديث له مع مجلة "ليكونوميست" البريطانية، حيث قال"النتيجة المثلى، بمجرد تدهور قدرات حماس العسكرية بالقدر الكافي، هي إعادة تأسيس السلطة الفلسطينية في غزة، التي تأسست بموجب اتفاقيات أوسلو وتدير أجزاء الحكم الذاتي في الضفة الغربية".