البيت الأبيض يؤكد زيارة تاريخية للرئيس الأميركي بايدن إلى إسرائيل وسط الحرب

أعلن البيت الأبيض عن تلك الزيارة المقررة يوم الأربعاء الموافق غدا تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي ستشمل دولا عربية في المنطقة

في خطوة مكملة لخطابه الداعم ينوي الرئيس الأميركي جو بايدن الوصول الى إسرائيل التي تعيش أياما حالكة على إثر هجوم حماس المفاجئ والدموي وإعلان الحرب في قطاع غزة. وقد أعلن البيت الأبيض عن تلك الزيارة المقررة يوم الأربعاء الموافق غدا تلبية لدعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والتي ستشمل دولا أخرى في المنطقة.

وقال الناطق بلسان البيت الأبيض جون كيربي إن الرئيس بايدن سيجري زيارة للأردن ويلتقي مع العاهل الأردني الملك عبد الله ومن ثم مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وكان بلينكن نفسه قد أجرى جولة مكوكية في عدد من الدول العربية منطلقا من إسرائيل وعائدا إليها أمس الإثنين، وتواجد في الكنيست ساعة إطلاق رشقة صاروخية شملت مدينة القدس حملت نواب الكنيست والضيف الأميركي إلى التوجه الى الملاجئ.

كما حضر بلينكن المناقشات التي جرت في الكابينيت-المجلس الوزاري الأمني المصغر- في الكرياه بتل أبيب.

وستكون زيارة بايدن غير مسبوقة في موعدها إذ لم يسبق لرئيس أميركي أن حط في إسرائيل في زمن الحرب لكنها تهدف إلى إظهار التضامن، إذ طالما أكدت الولايات المتحدة دعمها الثابت وغير المشروط لإسرائيل. وكان بايدن قد قدم خطابا مؤثرا وجد طريقه إلى قلوب الإسرائيليين المكلومين من جهة وشدد في المقابل على استعداد الولايات المتحدة للدفاع عن إسرائيل محذرا أطرافا إقليمية من التدخل وتوسيع نطاق الحرب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه يتوقع أن يحذر الرئيس بايدن مجددا خلال زيارته أي لاعب في المنطقة من القيام باستغلال الأزمة الحالية لمهاجمة إسرائيل، مضيفا أن الرئيس بايدن سيؤكد التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل وسيوضح أن لإسرائيل الحق والواجب في الدفاع عن نفسها ومنع حماس من تنفيذ المزيد من الهجمات على مواطنيها.

وأشار بلينكن أيضًا إلى أن الرئيس بايدن سيناقش خلال زيارته الجهود المشتركة التي تبذلها إسرائيل والولايات المتحدة لإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس. كما بيّن بلينكن توقعات الرئيس السماع من إسرائيل كيف تنوي التصرف في غزة بطريقة تقلل من الضرر الذي يلحق بالمدنيين وتمكن من نقل المساعدات الإنسانية للمنكوبين بعيدا عن أيدي حماس.