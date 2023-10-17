هل ترضخ مصر للضغوط الدولية باعتبارها منفذ الغزيين الوحيد؟

تطرقت صحيفة ذي ايكونومست البريطانية لذات المعضلة وقالت إن مصر تحتاج إلى تطمينات بأنها لن تُترك لتتعامل مع لاجئي غزة بمفردها

تتعرض مصر في الأيام الأخيرة على وقع الحرب الدائرة في قطاع غزة، لضغوط دولية للقبول بصفقة تجيز مصر من خلالها دخول النازحين الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء الحدودية مقابل الحصول على امتيازات مالية، اقتصادها القومي بأمس الحاجة إليها، وفق تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية.

ويعرف عن مصر موقفها التاريخي الثابت والرافض لاستقبال الفلسطينيين في سيناء، في موقف قد يكون ظاهره منع تصفية القضية الفلسطينية، فيما يستقر في باطنه عامل أمني وهو الخشية من أن تنشئ لها حماس وقوى راديكالية تتحالف معها موطئ قدم في سيناء على نحو يفقد الحكم المركزي في القاهرة السيطرة على هذا الجزء من حدودها.

وأشارت الصحيفة إلى أنه "في وقت متأخر من يوم الأحد، أصدرت السلطات المصرية توجيهات بالاستعداد للسماح للمواطنين الأميركيين في غزة بالعبور إلى مصر، لكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أوضح أن تدفق سكان غزة الفارين إلى مصر أمر غير مقبول، وهو وضع يمكن أن يخلق أزمة لاجئين داخل حدوده من شأنها أن تشكل تهديدات أمنية.

Ali Moustafa / AFP قافلة من الشاحنات المحملة بمواد الإغاثة لغزة تنتظر التوصل إلى اتفاق لعبور الحدود بين مصر وغزة في مدينة العريش، في شمال شبه جزيرة سيناء المصرية، 15 أكتوبر، 2023.

وذكرت الصحيفة الأميركية أنه "وفقاً لخطة أولية، سيكون المواطنون الأميركيون أول من يدخل مصر، يليهم المواطنون الأميركيون مزدوجو الجنسية والجنسيات الغربية الأخرى، ثم موظفو الأمم المتحدة وغيرهم من العاملين في مجال الإغاثة، وأخيرا موظفو الشركات الدولية".

مصر التي لديها مبررات أمنية عميقة لرفض فكرة استقبال جماعي للفلسطينيين الفارين من الحرب طلبت بداية أن تعد كل من إسرائيل والولايات المتحدة بممر آمن للمساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة وتقدر واشنطن وجود 500 الى 600 أميركي في غزة، وفق التقرير.

وبحسب وول ستريت جورنال فإن الضغوط على مصر تأتي في الوقت الذي يعاني منه الاقتصاد المصري من ارتفاع أسعار المواد الغذائية وانخفاض قيمة العملة ناهيك عن الانتقادات التي تتوالى على السيسي لا سيما بعد إعلانه الترشح لولاية ثالثة في انتخابات ديسمبر/كانون الأول المقبلة. وأضافت الصحيفة أن دول الخليج هي من طرحت فكرة منح مصر مساعدات مالية مقابل حل مؤقت لمشكلة الفلسطينيين الفارين.

وتضيف الصحيفة أن مصر "أغلقت مدينة العريش التي تبعد حوالي ساعة بالسيارة غرب رفح بالكامل، بعد أن أصبحت نقطة تجميع للإمدادات الإنسانية لغزة. وأفيد أيضا أن مصر طالبت بوضع حد أقصى لعدد الفلسطينيين الذين سيسمح لهم بالدخول عند 100 ألف، حتى تتمكن السلطات من إدارتهم في المناطق المحصورة. وتجري الاستعدادات لنصب الخيام في رفح ومدينة الشيخ زويد".

وتطرقت صحيفة ذي ايكونومست البريطانية لذات المعضلة وقالت إن مصر تحتاج إلى تطمينات بأنها لن تُترك لتتعامل مع لاجئي غزة بمفردها. واللافت أن مصر كانت قد استقبلت في السابق عرضا مماثلا، حيث وافقت على الدخول في الحرب ضد العراق عام 1991 وسمحت لها الولايات المتحدة في المقابل بالإفلات من مأزق اقتراض 10 مليارات دولار الذي شكل أنذاك ربع ديونها الخارجية، على ما أفاد في تقرير مطول العربي الجديد.