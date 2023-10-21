السيسي: تصفية القضية الفلسطينية دون حل لن يحدث على حساب مصر

السيسي: نسعى لخارطة طريق تبدأ بالمساعدات لغزة وصولا لدولة فلسطينية مستقلة

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عن مساعي عربية للتوافق على خارطة طريق بشأن فلسطين "تبدأ بإرسال مساعدات إغاثية، ثم وقف إطلاق نار، وصولا لدولة فلسطينية مستقلة". جاء ذلك في كلمة السيسي في افتتاح "قمة القاهرة للسلام" المنعقدة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة شرقي العاصمة المصرية.

وقال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الكلمة الافتتاحية إن الإنسانية في اختبار أمام ما يحدث في غزة، وأضاف بالقول: "ندين بوضوح استهداف المدنيين المسالمين"، مشدداً على أن "تصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل لن يحدث وخاصة على حساب مصر"، مطالبا بوضع "خارطة طريق تنهي المأساة الإنسانية بغزة وإحياء مسار السلام.. وخارطة الطريق يجب أن تبدأ بوقف إطلاق النار وصولا لإقامة دولة فلسطينية".

وأضاف: "تبدأ تلك المحاور بضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، وتنتقل فوراً إلى التفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار".

وتتمثل الخطوة الثالثة، وفق الرئيس المصري، في "البدء العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام، وصولا لإعمال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل، على أساس مقررات الشرعية الدولية". وأكد السيسي أن خارطة الطريق تشمل "العمل بجدية على تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية، للاضطلاع بمهامها بشكل كامل في الأراضي الفلسطينية".

وأوضح الرئيس المصري، أن "مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت في جهود مضنية لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة إلا أن القصف الإسرائيلي المتكرر لجانبه الفلسطيني.. حال دون عمله".

وأضاف: "حل القضية الفلسطينية، ليس التهجير.. وليس إزاحة شعب بأكمله إلى مناطق أخرى.. بل إن حلها الوحيد، هو العدل، بحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، في تقرير المصير، والعيش بكرامة وأمان، في دولة مستقلة على أرضهم.. مثلهم، مثل باقي شعوب الأرض".

وقبيل انطلق القمة، بدأ دخول شاحنات المساعدات الإغاثية لقطاع غزة عبر معبر رفح بحسب تصريحات خالد زايد مدير الهلال الأحمر في شمال سيناء للأناضول.