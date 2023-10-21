قمة القاهرة للسلام تنتهي دون توافق ومصر تصدر بيانًا منفردًا

مصر: " يجب بناء توافق دولي يدعو إلى وقف الحرب المستمرة والتي أسفرت عن آلاف الضحايا من المدنيين في كل من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي"

اختتمت "قمة القاهرة للسلام" الدولية السبت على وقع مطالبات من المشاركين فيها بـ"وقف فوري" للحرب بين حركة حماس وإسرائيل والتي دخلت أسبوعها الثالث. ولم يصدر بيان ختامي عن المشاركين بل نشرت مصر عوضا عن ذلك بيانا خاصًا.

ويأتي ذلك في ضوء مطالبة الدول الغربية بإصدار بيان بشأن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وإدانة حركة حماس. وبدلا من إصدار بيان مشترك، أصدرت مصر بيانها الخاص، قالت فيه إن "الحرب في قطاع غزة كشفت عن خلل في قيم المجتمع الدولي فيما يتعلق بالأزمات. وهناك تردد غير مفهوم في إدانة قتل الفلسطينيين".

وأصدرت رئاسة الجمهورية المصرية بياناً صحفياً في ختام "قمة القاهرة للسلام"، أوضحت فيه أن مصر سعت من خلال دعوتها لهذه القمة إلى "بناء توافق دولي يدعو إلى وقف الحرب المستمرة والتي أسفرت عن آلاف الضحايا من المدنيين في كل من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي".

وأوضح البيان الرئاسي المصري أن "اجتماع القاهرة تم بمشاركة قادة ورؤساء حكومات ومبعوثين من دول إقليمية ودول دولية عدة، وجاء هذا الاجتماع بهدف التشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذي ذهب ضحيته آلاف القتلى من المدنيين الأبرياء منذ اندلاع المواجهات المسلحة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي".

ويشدد البيان على أهمية احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويؤكد على ضرورة حماية المدنيين ومنع تعريضهم للمخاطر والتهديدات. كما يعطي الأولوية القصوى لضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المستحقين في قطاع غزة.

ووافقت البلدان العربية الممثلة في القمة على البيان المصري، فيما "أراد الغرب إدانة واضحة لحماس وتحميلها مسؤولية التصعيد، وإطلاق سراح المختطفين من قبل الحركة"، وفق المصادر نفسها، الامر الذي حال دون صدور بيان ختامي.