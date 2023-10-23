بايدن يعد بـ”التدفق المستمر” للمساعدات إلى غزة ويناقش مخارج الصراع مع الحلفاء

ومع دخول قافلة ثانية من الشاحنات إلى قطاع غزة من مصر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أنه سيكون هناك الآن تدفق مستمر لهذه المساعدة الحيوية إلى غزة"

أعلنت الولايات المتحدة ليلة الأحد أن "التدفق المستمر" للمساعدات سيستمر إلى قطاع غزة، بينما حذرت إيران أيضًا من توسيع نطاق الحرب التي أشعل شرارتها الهجوم القاتل الذي شنته منظمة حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.

ومع دخول قافلة ثانية من الشاحنات إلى قطاع غزة من مصر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أنه سيكون هناك الآن تدفق مستمر لهذه المساعدة الحيوية إلى غزة"، خلال محادثة هاتفية، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض.

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وفي الوقت نفسه، كرر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أيضًا تحذيرًا لأي "منظمة" أو "دولة" تميل إلى "توسيع" الصراع في الشرق الأوسط، قائلاً إن واشنطن "لن تتردد في التحرك" إذا تم استهداف مصالحها.

ويأتي هذا البيان بعد أن حذرت إيران، وهي حليفة لحماس وحزب الله، الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الوضع قد يصبح "خارجاً عن السيطرة" إذا لم ينهيا الصراع في غزة على الفور. وقد وقعت بالفعل عدة هجمات من قبل الجماعات المدعومة من إيران، خاصة ضد قاعدة أمريكية في العراق.

وفي مواجهة خطر اندلاع صراع إقليمي، أجرى بايدن محادثات مع قادة كندا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا.

وقال البيت الأبيض إن "الزعماء أكدوا مجددا دعمهم لإسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب ودعوا إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي بما في ذلك حماية المدنيين".

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وخلص البيان إلى أن "القادة ملتزمون بمواصلة التنسيق الدبلوماسي الوثيق، بما في ذلك مع الشركاء الرئيسيين في المنطقة، لمنع انتشار الصراع، والحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط، والعمل نحو حل سياسي وسلام دائم".