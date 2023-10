بايدن يعد بـ”التدفق المستمر” للمساعدات إلى غزة ويناقش مخارج الصراع مع الحلفاء

أعلنت الولايات المتحدة ليلة الأحد أن "التدفق المستمر" للمساعدات سيستمر إلى قطاع غزة، بينما حذرت إيران أيضًا من توسيع نطاق الحرب التي أشعل شرارتها الهجوم القاتل الذي شنته منظمة حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل.

ومع دخول قافلة ثانية من الشاحنات إلى قطاع غزة من مصر، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "أنه سيكون هناك الآن تدفق مستمر لهذه المساعدة الحيوية إلى غزة"، خلال محادثة هاتفية، وفقًا لبيان صادر عن البيت الأبيض.