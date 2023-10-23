اتصالات لعقد إجتماع بين عائلات المختطفين الإسرائيليين وبابا الفاتيكان

من المخطط إرسال بعثات إضافية الى دول أخرى في العالم

ابتداء من اليوم الاثنين تنطلق عائلات المخطوفين الإسرائيليين إلى سلسلة من الوجهات في الدول الغربية، في اوروبا والولايات المتحدة، لإجراء مقابلات في وسائل إعلامية محلية، ومع رؤساء الجاليات اليهودية.

هدف البعثات هو ايصال الشهادات والقصص مباشرة إلى كبار صناع القرار في دول العالم بهدف المساعدة في الجهود لاستعادة المختطفين وتعميق دعم المجتمع الدولي في الصراع الذي تخوضه إسرائيل ضد التنظيمات المسلحة.

هذه البعثات تنظمها وزارة الهجرة بالتعاون مع وزارة الخارجية ومنظمات حكومية أخرى بمشاركة ممثلين عن عائلات المختطفين، العائلات الثكلى والناجين من المذبحة في حفل برعيم.

ويشار إلى أن الوفد الأول يتواجد حاليا في لندن، وستجتتمع العائلات مع مسؤولين بريطانيين كبار، برلمانيين ورؤساء الجالية اليهودية. البعثة الثانية ستنطلق الثلاثاء القادم في روما، ومن المتوقع أن تجتمع العائلات مع رئيسة حكومة ايطاليا وأعضاء البرلمان. كما يجري مسؤولون إسرائيليون اتصالات مع الفاتيكان لتنسيق اجتماع للعائلات مع البابا. ومن المخطط إرسال بعثات إضافية الى بروكسل، الولايات المتحدة باريس ووجهات أخرى.