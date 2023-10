الأمين العام للأمم المتحدة: "أنا لم أبرر الأعمال الإرهابية التي تقوم بها حماس"

تناول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المخاوف والانتقادات المتعلقة بتصريحاته السابقة بشأن الهجمات التي تشنها حركة حماس على إسرائيل.

وأعرب غوتيريش عن صدمته مما اعتبره تفسيرات خاطئة لتصريحاته في اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء.

وشدد غوتيريس على أنه لا يبرر الأعمال الإرهابية التي تقوم بها حماس، بل يدينها بشكل لا لبس فيه. وأشار إلى بيانه السابق الذي قال فيه: "لقد أدنت بشكل لا لبس فيه الأعمال الإرهابية المروعة وغير المسبوقة التي ارتكبتها حماس في إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول. ولا شيء يمكن أن يبرر القتل المتعمد والإصابة والاختطاف للمدنيين - أو إطلاق الصواريخ ضد أهداف مدنية".

وأوضح أيضًا أنه اعترف بمظالم الشعب الفلسطيني لكنه أوضح أن هذه المظالم لا يمكن أن تبرر هجمات حماس.

وكانت نية الأمين العام هي وضع الأمور في نصابها الصحيح وإظهار الاحترام للضحايا وأسرهم.

وردا على توضيح غوتيريش، أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين عن رفضه الشديد ودعا إلى استقالة غوتيريش، مشيرا إلى أنه لا يوجد مجال لمقاربة متوازنة بعد هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. حتى أن كوهين ألغى اجتماعًا كان مقررًا مع الأمين العام للأمم المتحدة في ضوء الخطاب.