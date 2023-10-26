الخارجية الإسرائيلية تدين بشدة استضافة روسيا وفدا من حماس

الخارجية الروسية: مسؤولون من حماس وايران في موسكو لاجراء محادثات

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية إدانة غير عادية لروسيا عقب دعوة وفد حماس إلى موسكو وقالت: "حماس منظمة إرهابية أسوأ من داعش. وأيادي كبار مسؤولي حماس ملطخة بدماء أكثر من 1400 إسرائيلي الذين قُتلوا. قتلوا وأعدموا وأحرقوا، وهم مسؤولون عن اختطاف أكثر من 220 إسرائيليا، بينهم رضع وأطفال ونساء وشيوخ.

وترى إسرائيل في دعوة كبار مسؤولي حماس لموسكو خطوة فاحشة تدعم الإرهاب وتضفي الشرعية على الفظائع التي يرتكبها مفاتلو حماس. وأضاف بيان الوزارة "ندعو الحكومة الروسية إلى طرد إرهابيي حماس على الفور".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أنّ ممثلين لإيران وحماس موجودون في موسكو الخميس لإجراء مباحثات، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا "وجود ممثلين لهذه الحركة الفلسطينية في موسكو"، وأن نائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري موجود أيضا في العاصمة الروسية. ولم تقدّم زاخاروفا تفاصيل بشأن جدول أعمال المباحثات أو مضمونها.

الا أن مصدرا دبلوماسيا روسياً أكد في وقت لاحق لوكالات الأنباء المحلية، أن اللقاء مع وفد حماس برئاسة موسى أبو مرزوق، تمحور حول الرهائن الذين احتجزتهم الحركة، وبينهم أجانب، خلال هجومها غير المسبوق ضد إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر. وأشار الى أنّ موسكو أكدت لوفد الحركة ضرورة "الإفراج الفوري عن الرهائن الأجانب في قطاع غزة"، وتطرقت إلى "المسائل المرتبطة بإجلاء الرعايا الروس والأجانب الآخرين من القطاع الفلسطيني".

واختطف مقاتلو حماس أكثر من 220 شخصًا هم إسرائيليون وأجانب أو مزدوجو الجنسية، خلال هجوم خلّف أكثر من 1400 قتيل، معظمهم من المدنيين، وفق السلطات الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين، يقصف الجيش الإسرائيلي على نحو متواصل قطاع غزة. وأعلنت وزارة الصحة التابعة للحركة الخميس أن حصيلة القتلى تجاوزت سبعة آلاف شخص غالبيتهم من المدنيين.