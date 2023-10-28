تقرير: الولايات المتحدة تهاجم مستودعات أسلحة في سوريا في رسالة لإيران

قال بايدن إن التفجيرات كانت "عملاً من أعمال الدفاع عن النفس"، وأوضح أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة مع الإيرانيين، لكنها إشارة إلى الولايات مستعدة لاستخدام القوة للدفاع عن النفس

قامت الولايات المتحدة بضرب مستودعات أسلحة إيرانية في سوريا في خطوة تأتي ردا على عمليات هجوم على قواعد أميركية في سوريا والعراق بالتزامن مع اشتعال الأوضاع في جنوب إسرائيل، وأقحم حزب الله نفسه في المشهد سعيا منه لتسخين الجبهة الشمالية.

وبحسب النشر في معريف فقد هاجمت الولايات المتحدة مستودعين للذخيرة العسكرية الإيرانية في سوريا، أمس (الجمعة)، رداً على هجوم صاروخي وطائرات مسيرة على قاعدتين أمريكيتين في العراق وسوريا، وألحقت الهجمات التي نفذتها طائرات إف-16 التابعة للقوات الجوية أضراراً جسيمة بالمنشآت العسكرية.

وقال الرئيس جو بايدن معقبا على تلك التفجيرات بالقول إنها كانت "عملاً من أعمال الدفاع عن النفس"، وأوضح أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مواجهة مع الإيرانيين. ومع ذلك، فقد كانت أيضًا رسالة مفادها أن الولايات المتحدة مستعدة لاستخدام القوة للدفاع عن النفس.

وتعتبر هذه المواجهة التصعيد العسكري الأبرز بين إيران والولايات المتحدة منذ اغتيال الجنرال قاسم سليماني عام 2020، بأمر من الرئيس السابق دونالد ترامب. ووسط الغموض فيما يتعلق بحجم الدور الإيراني في الحرب الدائرة ضد حماس قال آية الله علي خامنئي، المرشد الأعلى الإيراني، إن الولايات المتحدة "ستعيد الكرة إلى يديها"، لكنه أكد أيضًا أن إيران تريد تجنب الحرب.

بينما تأتي هذه الهجمات الأميركية بمثابة رسالة واضحة إلى إيران مفادها أن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على قواتها.

وهدد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، بأن "جميع القواعد الأمريكية ورحلاتها الجوية تخضع للإشراف والرقابة، بما في ذلك توريد القنابل إلى إسرائيل. وإذا استمر القصف في غزة، ولقي مدنيون حتفهم، فقد تنفجر المنطقة".

وتابع "ويعلم أنصار إسرائيل أن الأيدي التي لا تصل إلى إسرائيل ستصل إلى القوات الأمريكية التي تدير هذه الحرب، وسينفذ صبر المسلمين يوما ما، فواشنطن هي الداعم الرئيسي لإسرائيل، وقد أعدت جسرا جويا لتزويدها بالمعدات العسكرية والقنابل."