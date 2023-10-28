"حماس تتسلم من روسيا قائمة بأسماء المختطفين من حملة الجنسية الروسية والتي تطالب بالإفراج عنهم"

حماس تحاول تحديد مكان وجود ثمانية رهائن روس-إسرائيليين للإفراج عنهم

نقلت وكالات الأنباء الروسية بعد ظهر اليوم (السبت) عن موسى أبو مرزوق، المسؤول الكبير في حماس، والذي كان ضمن وفد الحركة الذي زار روسيا هذا الأسبوع، قوله إن حماس تلقت من موسكو قائمة بأسماء ثمانية مواطنين إسرائيليين يحملون الجنسية الروسية، قد يكون في حوزته.

وبحسب التقارير الروسية، قال أبو مرزوق إن التنظيم يبحث الآن عن الثمانية من أجل إطلاق سراحهم. وليس من الواضح ما إذا كان هناك أي حقيقة في هذا الأمر، أو ما إذا كان هذا جزءًا آخر من الحرب النفسية التي تشنها حماس.

وأوضح أنه تسلم من وزارة الخارجية الروسية قائمة تضم ثمانية أسماء لأشخاص روس-اسرائيليين محتجزين في قطاع غزة. وأضاف أبو مرزوق "نبدي اهتماما كبيرا بهذه القائمة ونتعامل معها بعناية لأننا نعتبر روسيا صديقا قريبا جدا".

وكان أبو مرزوق وصل الخميس الى موسكو لاجراء مباحثات، في زيارة هي الأولى منذ اندلاع النزاع بين اسرائيل وحماس قبل ثلاثة اسابيع. وتناولت هذه المباحثات خصوصا الإفراج عن رهائن وإجلاء مواطنين روس.

ونددت موسكو بالهجمات على المدنيين الإسرائيليين في السابع من تشرين الاول/اكتوبر، لكنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة قيام دولة فلسطينية لوضع حد للنزاع، مع تحذيرها اسرائيل من تداعيات رد عشوائي ودام.