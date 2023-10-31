بوتين يتهم الغرب وأوكرانيا بالمسؤولية عن الاضطرابات في داغستان

وذلك بعد قام حشد غاضب بمحاولة الاعتداء على طائرة إسرائيلية هبطت في داغستان

حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين اتهام الغرب بالمسؤولية على الحرب بين إسرائيل والتي اشتعلت بعد الهجوم االدامي والمباغت في 7 أكتوبر، تصريحات بوتين تأتي بعد يوم من محاولة حشد غاضب مهاجمة طائرة أقلعت من إسرائيل وهبطت في عاصمة اقليم داغستان في القفقاز، والذي اتهم ليضا الغرب وأوكرانيا بالتحريض عليها.

وقال بوتين في التصريح المصور في اجتماعه مع مجلس الأمن القومي، الحكومة ورؤساء سلطات إنفاذ القانون إن "النخب الحاكمة في الولايات المتحدة" و"أذرعها تقف من وراء قتل الفلسطينيين في غزة، ومن وراء الأحداث في أوكرانيا، العراق وسوريا".

وأضاف بوتين :"هذه النخب لا تحتاج الى سلام دائم في الأراضي المقدسة، بل تحتاج إلى الفوضى" وتابع بوتين :"لا يمكن تبرير مقتل آلاف الأبرياء في الشرق الأوسط ".وأضاف :"انهم بحاجة لفوضى الى مستمرة في الشرق الأوسط ، لذلك (الولايات المتحدة) تبذل قصارى جهدها لتشويه سمعة تلك الدول التي تصر على وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف سفك الدماء، وجاهزة لمساهمة حقيقية بحل الأزمة وعدم التشبث بها كالطفليات".

واتهم بوتين أجهزة الاستخبارات الغربية وأوكرانيا بإشعال الاضطرابات في داغستان،ويشار الى أن مجلس الأمن القومي أصدر تحذيرا شديدا من السفر الى منطقة القوقاز بما يشمل داغستان

وقال بوتين: "الأحداث التي وقعت الليلة الماضية في محج قلعة مستوحاة، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي، من أراضي أوكرانيا، على أيدي عملاء أجهزة المخابرات الغربية"، دون أن يدعم اتهاماته بأية أدلة واضحة.

ويشار الى أن موسكو اتخذت حتى الآن موقفا واضحا مؤيدا للفلسطينيين، وحتى أنها استضافت وفدا لحماس، مع أنها تحاول عرض نفسها كجهة محايدة. وكرر بوتين تصريحاته بأن حل الصراع بين إسرائيلي والفلسطينيين هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة". وألمح بأن هذا ليس هدف الولايات المتحدة الواضح- رغم أنها تشدد طيلة الوقت بأنها تؤيد حل الدولتين الى جانب محاربة حماس.