مسؤول إماراتي كبير:"اتفاقيات إبراهيم وجدت هنا كي تبقى"

الدكتور على راشد النعيمي قال تصريحاته خلال مؤتمر بالولايات المتحدة لعدد من المنظمات اليهودية

صرح إماراتي كبير أنه رغم الحرب في غزة، لن يتم إلغاء اتفاقيات إبراهيم وقال :"في كل مرة تكون بها معارك في غزة يسألوننا إن كان سيتم إلغاء اتفاقيات إبراهيم، أكرر وأقول: اتفاقيات إبراهيم وجدت هنا كي تبقى ! هذا ليس اتفاق بين الحكومات إنما منصة يجب أن يتضمن سكان المنطقة كلها بالأمن، الاستقرار والازدهار، هذا مستقبلنا ولذلك أنا أيضا لا أتحدث بمصطلحات التطبيع إنما أكثر من ذلك- عن أكثر من ذلك".

هذا ما صرح به الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والأمنية بالمجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال نقاش بادرت اليه EJA اتحاد المنظمات اليهودية في اوروبا، منظمة الديبلوماسية العامة من أجل إسرائيل في اوروبا، بالتعاون مع منظمة ايباك- اللوبي المؤيد لإسرائيل في واشنطن.

وأكد الدكتور علي راشد النعيمي: "نريد من الجميع أن يعترفوا ويتقبلوا أن إسرائيل موجودة لتبقى وأن جذور اليهود والمسيحيين ليست في نيويورك أو باريس بل هنا في منطقتنا. إنهم جزء من تاريخنا ويجب أن يكونوا جزءًا من مستقبلنا. نريد تغيير نظام التعليم والسرديات الدينية. من المهم جدًا أن نفهم أن هناك أعداء لما نقوم به. هذه المنظمات الإرهابية لا تحترم حياة الإنسان. ولا تسمح لهم بتحقيق أهدافهم. لن يقبل أي إنسان ذي حس إنساني وحس سليم الهجوم الهمجي الذي نفذته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر. لا احد. يجب علينا أن نفرق بين حماس والشعب الفلسطيني. لقد استغل أعداؤنا ذلك. نحتاج إلى أولئك الذين يؤمنون بالسلام في أوروبا والولايات المتحدة وفي كل مكان أن يتعاملوا مع خطاب الكراهية الذي نراه في المظاهرات التي تجري الآن في العديد من المدن حول العالم".