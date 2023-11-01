البيت الأبيض:فهمنا من مباحثتنا مع السعوديين أنهم لا زالوا مهتمين بالعودة لمسار التطبيع

جاء هذا التصريح على خلفية زيارة وزير الدفاع السعودي لواشنطن وكذلك مكالمة بايدن وبن سلما

منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس أدانت السعودية أكثر من مرة إسرائيل بكل ما يتعلق بالحرب في غزة، وفي خضم ذلك أجري وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان زيارة إلى واشنطن اجتمع خلالها مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية والكونغرس، وتأتي زيارته بعد أيام من المحادثة الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وعلى خلفية ذلك، قال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحافي إن "استنتاج الولايات المتحدة من المباحثات مع وزير الدفاع السعودي ومن مكالمة الرئيس الأمريكي مع ولي العهد أن السعوديين لا زالوا مهتمين بالعودة الى مسار التطبيع مع إسرائيل".

وأضاف كيربي :"من الواضح أن الأحداث في غزة تصعب التقدم حاليا، لكننا لا زالنا ملتزمين بالقيام بذلك، ومن الواضح لنا أن السعوديين ملتزمين بالقيام بذلك".

واجتمع وزير الدفاع السعودي أمس الاثنين مع مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض وناقش معه الوضع في غزة،وضرورة التوصل الى وقف إطلاق نار فوري وايضا بخصوص الامكانية لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط بعد يوم من انتهاء الحرب.

ولم تعقب السفارة السعودية في واشنطن على تصريحات كيربي.

من جانبه تطرق موقع "اكسيوس" الى زيارة قام بها وفد من الحزبين الجمهوري والديموقراطي برئاسة السناتور الجمهوري ليندسي غراهم قبل عشرة أيام واجتمع مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وصرح مصدر مطلع على المحادثات في السعودية للموقع أن "الرسالة التي سمعها أعضاء مجلس الشيوخ من المسؤولين السعوديين بأنهم لا زالوا مهتمين بالتوصل الى اتفاق تطبيع مع إسرائيل.