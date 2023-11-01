بلينكن يستعد لجولة إقليمية ثانية في الشرق الأوسط يبدأها الجمعة في إسرائيل

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين إن كيري «سيجتمع مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وسيقوم بزيارات أخرى في المنطقة»، دون أن يحدد تلك الدول

من المقرر أن يجري وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارة لإسرائيل يوم الجمعة، في إطار جولة ثانية في الشرق الأوسط منذ الحرب التي أشعل فتيلها هجوم حماس الدموي في 7 أكتوبر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحافيين إن كيري «سيجتمع مع مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وسيقوم بزيارات أخرى في المنطقة»، دون أن يحدد تلك الدول.

BRENDAN SMIALOWSKI / AFP الرئيس الأمريكي جو بايدن يتحدث في واشنطن العاصمة في 23 أكتوبر 2023.

وفي الوقت نفسه، تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، حيث "ناقش معه الآليات العاجلة لوقف العنف وتهدئة الخطاب وتقليل التوترات الإقليمية"، حسبما ذكر بيان للبيت الأبيض مساء الثلاثاء.

وكرر بايدن "دعم الولايات المتحدة الثابت للأردن"، واتفق الرجلان "على أنه من الضروري ضمان عدم طرد الفلسطينيين قسراً من غزة".

وكان بلينكن قد أجرى بالفعل جولة ماراثونية في المنطقة في منتصف أكتوبر، حيث قام بزيارتين إلى إسرائيل، بالإضافة إلى العديد من الدول العربية. وقال ميللر في بيان منفصل إن وزير الخارجية تحدث هاتفيا أيضا يوم الثلاثاء مع الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ الذي أكد له مجددا الدعم الأمريكي لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ودعا البلاد إلى اتخاذ “خطوات لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين إلى الحد الأدنى”.

وفي يوم الثلاثاء أيضًا، قال بلينكن خلال جلسة استماع في الكونغرس إن السلطة الفلسطينية يجب أن تستعيد السيطرة على قطاع غزة من حماس، وأنه ربما يمكن لأطراف دولية ثالثة أن تلعب دورًا خلال الفترة الانتقالية.

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وقال في جلسة استماع قاطعها المتظاهرون بشكل متكرر مطالبين بحماية أطفال غزة: "في مرحلة ما، الأمر الأكثر منطقية هو أن تتولى سلطة فلسطينية فعالة ومتجددة مسؤولية الحكم ومن ثم الأمن في غزة، بنهاية المطاف".

ومع ذلك، قال رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد اشتية لصحيفة الغارديان إن الرئيس محمود عباس والمتحدث نفسه لن يقبلا بإدارة شؤون غزة دون حل “شامل” يشمل الضفة الغربية.