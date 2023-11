كبير مديري حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يدعو إلى نهاية دولة إسرائيل

قبل وقت قصير من تقديمه استقالته دعا مدير مكتب نيويورك في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كريغ مخيبر، الثلاثاء، إلى وضع نهاية للدولة اليهودية الوحيدة، في"رسالة أخيرة" وُصفت بأنها مناهضة للسامية.

وكتب مخيبر ذو الأصول اللبنانية إلى المفوض السامي للأمم المتحدة في جنيف فولكر تورك: "مرة أخرى نشهد إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها".

ويقترح المسؤول حل نهاية إسرائيل كدولة يهودية، ويدعو بدلا من ذلك إلى إنشاء دولة واحدة مع حماس التي تورطت مؤخرا بقتل 1400 إسرائيلي، بما في ذلك الأطفال والمسنين.