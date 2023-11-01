كبير مديري حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يدعو إلى نهاية دولة إسرائيل

ويقترح المسؤول حل نهاية إسرائيل كدولة يهودية، ويدعو بدلا من ذلك إلى إنشاء دولة واحدة مع حماس التي تورطت مؤخرا بقتل 1400 إسرائيلي، بما في ذلك الأطفال والمسنين

قبل وقت قصير من تقديمه استقالته دعا مدير مكتب نيويورك في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، كريغ مخيبر، الثلاثاء، إلى وضع نهاية للدولة اليهودية الوحيدة، في"رسالة أخيرة" وُصفت بأنها مناهضة للسامية.

وكتب مخيبر ذو الأصول اللبنانية إلى المفوض السامي للأمم المتحدة في جنيف فولكر تورك: "مرة أخرى نشهد إبادة جماعية تتكشف أمام أعيننا، ويبدو أن المنظمة التي نخدمها عاجزة عن وقفها".

ويقترح المسؤول حل نهاية إسرائيل كدولة يهودية، ويدعو بدلا من ذلك إلى إنشاء دولة واحدة مع حماس التي تورطت مؤخرا بقتل 1400 إسرائيلي، بما في ذلك الأطفال والمسنين.

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يجب علينا أن ندعم إقامة دولة واحدة ديمقراطية وعلمانية في كل فلسطين التاريخية، مع حقوق متساوية للمسيحيين والمسلمين واليهود".

ورد متحدث باسم الأمم المتحدة في نيويورك على الاستفسارات الصحفية، مؤكدا تقاعد مخيبر في 31 أكتوبر/تشرين الأول، وذكر أن الآراء الواردة في رسالته هي آراء شخصية، وأن مواقف المكتب تنعكس في التقارير الرسمية والبيانات العامة.

ومع ذلك، فإن معاداة السامية التي دعمها وتحدث عنها المسؤول الكبير السابق في مجال حقوق الإنسان، لم تكن جديدة. مع تقديم الشكاوى في وقت مبكر من شباط/ فبراير 2023، وبحسب ما ورد تم فتح تحقيق للأمم المتحدة بعد ذلك بوقت قصير.

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وفي تعليق لصحيفة الغارديان، أضاف المتحدث أن الأمم المتحدة أُبلغت "باستقالته الوشيكة" في مارس 2023، مما يشير إلى أن مخيبر لم يتم فصله بسبب التحقيق في معاداة السامية، على الرغم من أن التقارير تقول إنه أُجبر على الاستقالة.

وفقا لموقع المدن، فقد أعلن مدير مكتب نيويورك للمفوضية السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر استقالته من منصبه احتجاجاً على تعاطي الهيئات الأممية مع الوضع في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تحمل المنظمة لمسؤولياتها.

وتأتي الاستقالة في وقت اتهم فيه مسؤولون إسرائيليون كبار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نفسه بفريات الدم اليهودية، بعد تعليق فُهم على أنه يبرر عدوان حماس الدموي في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

ورد غوتيريش على الانتقادات قائلاً: "لقد صدمت من التحريفات التي حدثت في بعض تصريحاتي بالأمس في مجلس الأمن. كما لو ... كنت أبرر الأعمال الإرهابية التي تقوم بها حماس. هذا غير صحيح. لقد كان العكس". وانتقد سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان البيان قائلا "إنه عار على الأمم المتحدة ألا يتراجع الأمين العام عن كلماته ولا يستطيع حتى الاعتذار عما قاله بالأمس. يجب عليه الاستقالة".