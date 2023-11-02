بلينكن سيطلب من إسرائيل "خطوات ملموسة" لتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين الفلسطينيين

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مساء اليوم (الخميس)، وهو في طريقه إلى إسرائيل، إنه سيركز خلال الزيارة على الخطوات اللازمة لحماية المدنيين. وبحسب قوله فإنه سيعمل على نقل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. ووفقا له، فإنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل إطلاق سراح المختطفين. والموضوع الآخر الذي سيكون في قلب زيارته هو الاستعداد لـ "اليوم التالي للحرب".

وقال بلينكن للصحافيين في قاعدة أندروز الجوية قبل توجهه إلى الشرق الأوسط "سنتحدث عن خطوات ملموسة يمكن وينبغي اتخاذها لتقليل الأذى الذي يلحق بالرجال والنساء والأطفال في غزة" مؤكدا "هذا أمر تلتزم به الولايات المتحدة".

وأكّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس العمل على تجنب أي تصعيد للحرب بين إسرائيل وحركة حماس، بعد قيام كل من المتمردين الحوثيين في اليمن وحزب الله في لبنان بإطلاق صواريخ على إسرائيل.

وقال بلينكن للصحافيين "كنا واضحين للغاية بشأن الإجراءات التي نتخذها، بأننا مصممون على ردع أي تصعيد".