في بداية اللقاء الموسع، قدم رئيس الوزراء نتنياهو أجزاء من الفيلم االذي يظهر الفظائع والمجازر التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر

اجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم (الجمعة)، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب، في مقر وزارة الأمن "الكيريا" في تل أبيب.التقى الاثنان وجهاً لوجه، ومن ثم عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس الوزراء الحربي.

Amos Ben-Gershom / GPO اجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم (الجمعة)، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب، في مقر وزارة الأمن "الكيريا" في تل أبيب.

وفي بداية اللقاء الموسع، قدم رئيس الوزراء نتنياهو لوزير الخارجية والوفد المرافق له أجزاء من الفيلم الذي أعده المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، والذي يظهر الفظائع والمجازر التي ارتكبتها حماس في 7 أكتوبر.

المشاركون في الاجتماع الموسع، من بين آخرين، من الجانب الإسرائيلي: أعضاء الحكومة المحدودة - وزير الأمن يوآف غالانت، الوزير بيني غانتس، الوزير غادي آيزنكوت، وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، عضو الكنيست أرييه درعي، رئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنغبي، ورئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العام آفي جيل، والمستشار السياسي أوفير فليك.

وعن الجانب الأمريكي: مساعدة وزير الخارجية لشؤون إسرائيل باربرا ليف، والمستشار السياسي ديريك كوليت، والمبعوث الخاص للشؤون الإنسانية في إسرائيل ديفيد سترافيلد، والسفير الأمريكي لدى إسرائيل جاك لوي.

وقال مكتب رئيس الوزراء بعد لقاء نتنياهو بلينكن: لن يدخل الوقود إلى قطاع غزة

Amos Ben-Gershom / GPO وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن و الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ

والتقى بلينكن بعد ذلك برئيس الدولة هرتسوغ للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب .وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن بعد لقائه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ: لن نتوانى في دعم إسرائيل وأكدنا حماية المدنيين. وأضاف: "مصممون على دعم إسرائيل، ولن نتوانى في ذلك أبدا، ونعمل على إطلاق سراح المحتجزين. ويحق لإسرائيل أن تدافع عن نفسها حتى لا يتكرر يوم 7 أكتوبر مرة أخرى، ونحرص على عدم تكرار هذه الهجمات".