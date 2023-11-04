ويشمل قرار التجميد هذا ما قدره 2.3 مليون فرنك سويسري ( 2.5 مليون دولار أمريكي) من أصل 4.78 مليون فرنك (5.3 مليون دولار أمريكي)

أكدت وزارة الخارجية السويسرية، أنه تقرر تجميد التمويل لست جمعيات غير حكومية فلسطينية وخمس جمعيات غير حكومية إسرائيلية.

وأضافت الخارجية السويسرية أن "هذا الإجراء يسمح بتقييم أهمية السياق المتغير بشكل مناسب، فضلا عن تقييم مدى امتثال هذه المنظمات لمدونة قواعد السلوك لوزارة الخارجية السويسرية وبند مكافحة التمييز الذي يخضع له الشركاء الخارجيون.

ويشمل قرار التجميد هذا ما قدره 2.3 مليون فرنك سويسري ( 2.5 مليون دولار أمريكي) من أصل 4.78 مليون فرنك (5.3 مليون دولار أمريكي) هي إجمالي ما تلتزم سويسرا بتمويله من أنشطة للمنظمات غير الحكومية في المنطقة.

وأكدت سويسرا أنه لا يوجد ما يشير إلى استخدام هذه الأموال لصالح حماس، لكن من الواضح أن هناك مخاوف بشأن الحياد السياسي لبعض المنظمات غير الحكومية.

وذكرت وسائل إعلام، أن هذا القرار يأتي بعد تغيير جذري في سياق الأحداث بعد أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.