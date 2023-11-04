بلينكن يواصل مباحثاته المكثفة حول غزة مع دول عربية

بلينكن سيزور تركيا بعد إسرائيل والأردن

يواصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن السبت محادثات مكثفة مع وزراء خارجية عرب، سعيًا إلى إيجاد "آليات" طوارئ تهدف إلى إنقاذ المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في الحرب بين إسرائيل وحماس، وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

JONATHAN ERNST / POOL / AFP وزير الخارجية الأمريكي بلينكن ونظيره القطري

والتقى بلينكن في عمان بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي دعا السبت خلال استقباله الوزراء العرب إلى "وقف الحرب في غزة". يأتي ذلك غداة زيارة سريعة إلى إسرائيل التي غادرها الوزير الأميركي خالي الوفاض عموما بسبب رفض المقترح الأميركي لإعلان "هدنة إنسانية موقتة" في الحرب مع حماس.

ويشارك بلينكن، الذي وصل عمان مساء الجمعة، في اجتماع وزاري مع نظرائه من عدة دول عربية من بينها مصر والسعودية والإمارات وقطر بالإضافة إلى الأردن، فيما تدين الدول العربية بشدة مواصلة عمليات القصف الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأكد الملك عبد الله خلال استقباله الوزراء العرب الخمسة السبت بالاضافة الى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ انه "من واجب الدول العربية الضغط على المجتمع الدولي والقوى الدولية الفاعلة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات إلى القطاع" بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي.

JONATHAN ERNST / POOL / AFP وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في عمان، الأردن، 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.

وشارك بلينكن الذي وصل إلى عمان مساء الجمعة، في اجتماع وزاري مع دول عربية عدة وعقد اجتماعًا ثنائيًا مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي.

وبعد اجتماع عمّان قال بلينكن أنه "يجب العمل من أجل السلام وعلى إسرائيل تقليل الخسائر في صفوف المدنيين

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقب لقائه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده ناقشت الجهود الجارية لتحرير الرهائن مع رئيس وزراء قطر، وهناك محاولة لتوسيع وتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة . وقال وزير الخارجية: "تمر 100 شاحنة عبر معبر رفح كل يوم، لكن هذا ليس كافيا".

Amos Ben-Gershom / GPO اجتمع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم (الجمعة)، للمرة الثالثة منذ اندلاع الحرب، في مقر وزارة الأمن "الكيريا" في تل أبيب.

وقال بلينكن في إسرائيل الجمعة، بعد زيارة سريعة استمرت يوما واحدا، إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إمكانية "هدنة إنسانية" تسمح خصوصا بحماية المدنيين المحاصرين في الحرب وتسريع إيصال المساعدات. لكن نتنياهو أعلن رفضه "الهدنة الموقتة من دون إطلاق سراح الرهائن" الذين تحتجزهم حماس منذ هجومها ويقول الجيش الإسرائيلي إنهم نحو 241 شخصًا بينهم مواطنون أجانب.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان السبت إن الوزير أنتوني بلينكن سيزور تركيا يومي الأحد والاثنين في إطار جولة في الشرق الأوسط وسط النزاع المتصاعد بين إسرائيل وحركة حماس.