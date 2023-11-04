يتزامن هذا مع صدور معطيات عن ارتفاع كبير في اعتداءات على خلفية معاداة السامية في العالم

قال مسؤول أمني اليوم إنه منذ بداية الحرب أحبطت إسرائيل عددا من العمليات ضد الإسرائيليين واليهود في عدة دول في العالم. وأضاف المسؤول في حديثه مع هيئة البث الرسمية "كان" إن التهديدات ضد الإسرائيليين واليهود تزايدت خلال الأسابيع الأخيرة، وهي تعرف في إسرائيل بأنه "استثنائية وغير عادية للغاية".

وأضاف المسؤول إن جزءا من الاعتداءات ضد اليهود والإسرائيلية في العالم غير مخطط لها، وجزء مخطط له من جانب منظمات جهادية عالمية. في إسرائيل يشعرون جدا بالقلق من كمية ومستوى التهديدات ضد الإسرائيليين واليهود، لأنه لا يمكن رصدها جميعا بسبب حجمها الكبير. لدى الموساد وأجهزة الاستخبارات الدولية معلومات عن الرغبة المستمرة في إلاعتداء على اليهود والإسرائيليين في جميع أنحاء العالم.

ونظرا لأبعاد الظاهرة، وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي نشروا أمس بيانا استثنائيا جدا، طالب فيه الإسرائيليين إعادة النظر مجددا بكل رحلة لهم الى خارج البلاد، الى جانب ذلك دعا مجلس الأمن القومي ايضا الجمهور في إسرائيل خلال تواجدهم خارج البلاد بالانصياع الى التوصيات المطلوبة حول السلوك المطلوب خارج البلاد.

ووفقا لتقرير معطيات معاداة السامية في العالم الصادر عن هستدروت الصهيونية العالمية. وزارة الشتات والوكالة اليهودية: منذ اندلاع الحرب كانت هناك زيادة بنسبة 500% بعدد الحوادث المعادية للسامية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما استعرض التقرير ارتفاعات بنسبة 400% بالحديث المعادي للسامية في شبكات التواصل مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب.