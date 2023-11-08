الرئيس الأمريكي:"طلبت من نتنياهو هدنة في القتال"

وذكر بيان البيت الأبيض "أن الرئيس الأمريكي ابلغ نتنياهو أنه يعارض احتلال غزة مجددا "

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الليلة إنه خلال محادثته مع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو طلب منه هدنة في القتال في غزة، وذكرت تقارير مختلفة أن بايدن قال لنتنياهو إن هدنة من هذا القبيل لثلاثة أيام على الأقل، يمكن أن تساعد بإطلاق سراح جزء من المختطفين.

وذكر البيت الأبيض أن بايدن قال لنتنياهو إنه "يعارض احتلال غزة مجددا". المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قال إن "احتلال غزة مجددا هو أمر غير صحيح. إسرائيل والولايات المتحدة حلفاء، لكننا لايجب أن نوافق على كل أمر". وأضاف إنه "أيضا نتنياهو وبايدن لا يتفقان دائما في كل قضية" تصريحات البيت الأبيض تأتي بعد أن صرح نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة "ا بي سي" إن "غزة يجب أن تدار من قبل أولئك الذين لا يريدون الاستمرار في طريق حماس"، دون الخوض في تفاصيل.

منتدى عائلات المختطفين عقبت على ما ورد وقالت :"نطالب من حكومة إسرائيل الالتزام بمبدأ أن أي هدنة في الحرب على مدار فترة طويلة أو قصيرة يجب أن تشترط بإطلاق فوري لمختطفين. المنتدى يعارض بشدة أي هدنة مقابل مباحثات هدفها تضييع الوقت وحرب نفسية لعائلات المختطفين".