وزير الخارجية الأمريكي: لا يجب على إسرائيل أن "تعيد احتلال" غزة بعد الحرب

"لتحقيق السلام والأمن الدائمين، من الضروري منع التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وضمان عدم استخدامها كمنصة للإرهاب، وتجنب أي إعادة احتلال".

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن موقف الولايات المتحدة المعارض لإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة وشدد على الحاجة إلى "سلام وأمن دائمين" في المنطقة. وأدلى بلينكن بهذه التصريحات خلال اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو يوم الأربعاء.

ويأتي هذا البيان ردا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستتولى "المسؤولية الشاملة عن الأمن" في غزة لمدة غير محددة، في أعقاب الصراعات المستمرة مع حماس.

وكانت الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، قد أعربت بالفعل عن معارضتها لإعادة احتلال المنطقة يوم الثلاثاء.

EUGENE HOSHIKO / POOL / AFP اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة السبع في طوكيو في 8 نوفمبر 2023.

وشدد بلينكن على أنه "لتحقيق السلام والأمن الدائمين، من الضروري منع التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وضمان عدم استخدامها كمنصة للإرهاب، وتجنب أي إعادة احتلال". وشدد على أهمية عدم فرض حصار على غزة في المستقبل وتجنب أي تقليص لأراضيها.

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لم يناقش احتلال غزة بعد الصراع. وقال رون ديرمر، وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، إن إسرائيل لا يمكنها تكرار الماضي، في إشارة إلى الانسحاب من غزة قبل 17 عاما، والذي أدى إلى صعود حماس. وبينما تظل الترتيبات المحددة للمسؤولية الأمنية مفتوحة، أكد ديرمر أنها لن تشكل احتلالًا.

Yonatan Sindel/Flash90 وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.

رداً على ذلك، رفض المتحدث باسم حماس عبد اللطيف قنوع الموقف الأمريكي، مشيراً إلى أن أي خطط مستقبلية لغزة بدون حماس هي "خيال"، وأكد على وحدة شعبهم مع المقاومة.